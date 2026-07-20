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Как Мисс Чили запела гроулом



В новом интервью для Chaoszine 28-летняя модель IGNACIA FERNÁNDEZ, которая в прошлом году стала победительницей конкурса «Мисс Чили — 2025», рассказала о том, как она стала вокалисткой и основательницей чилийской прогрессив-дэт-металл-группы DECESSUS. На вопрос о том, помнит ли она, когда впервые в жизни услышала тяжёлую музыку, она ответила:



«Да, помню. С самого детства я любила музыку, любую музыку. Дома у нас родители слушали всё подряд. Мне нравилось всё, но больше всего я любила рок. Но когда я начала взрослеть, мне захотелось слушать более тяжёлую музыку. Так, в 11 лет или около того я открыла для себя, например, SYSTEM OF A DOWN. И я стала слушать более тяжёлую музыку. А до SYSTEM OF A DOWN я открыла для себя GUNS N' ROSES, которые тоже играли рок, но их музыка была чуть более энергичной по сравнению с тем, что слушал мой отец. А потом я открыла для себя SYSTEM OF A DOWN. Я их обожаю…



С тех пор я стала искать более тяжёлую музыку, пока впервые не услышала искажённый вокал, похожий на дэт-вокал. Он звучал в альбоме EPICA. Гитарист Mark Jansen поёт очень жёстко, и меня это очень впечатлило. Мне очень понравилось это звучание, но мне и в голову не приходило, что я тоже могу так петь. Я была очень юной. Я видела, как это делает мужчина. Я подумала: "Это круто". Но мне и в голову не приходило, что я тоже так могу. Пока в том же возрасте, в 11 или 12 лет, мне на глаза не попалось видео ARCH ENEMY "Nemesis" с выступления в Японии, тогда я впервые увидела, как женщина исполняет дэт-металл, и это меня по-настоящему впечатлило. С тех пор я думала: "Я тоже хочу так петь".



Я всегда хотела заниматься музыкой. Я не знала, какой именно музыкой хочу заниматься, хотела ли я играть на каком-то определённом инструменте или что-то в этом роде. У меня дома никогда не было инструментов. Это не было частью моей повседневной жизни. Поэтому я не знала, чем хочу заниматься, но знала, что это будет музыка. И когда я впервые услышала, как женщина исполняет дэт-металл, я подумала: "Вот чем я хочу заниматься"».



На вопрос о том, пыталась ли она подражать Angela Gossow, подпевая песням ARCH ENEMY, когда впервые попробовала свои силы в дэт-металл-вокале, Ignacia ответила:



«На самом деле поначалу я не особо слушала ARCH ENEMY, хотя это был первый раз, когда я услышала, как женщина поёт таким образом. Я больше слушала другие группы. Я пыталась воспроизвести этот звук у себя в комнате. Моя мама, наверное, очень испугалась — не знаю, — но я старалась, очень старалась. У меня ничего не получалось. Помню, как я искала информацию в интернете, как это делается. Я читала кое-что в сети, смотрела видео, но так и не нашла хорошего видео. Я пыталась подбирать разные варианты, пока не нашла нужный звук, но это заняло какое-то время. Это был не самый быстрый процесс».



На вопрос о том, были ли какие-то конкретные песни или группы, под которые она подпевала, когда впервые попробовала исполнять дэт-металл, она ответила:



«У меня очень плохая память. Но я всегда буду помнить THE AGONIST с Alissa White-Gluz. Она определённо была одним из моих самых больших вдохновителей. Она — одно из моих самых больших вдохновений в музыке и пении. Так что определённо THE AGONIST. Но подобных групп много. Честно говоря, я уже их все и не помню»

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На вопрос, были ли DECESSUS её первой настоящей группой или она уже участвовала в других группах до этого, Ignacia ответила:



«Нет. Когда я впервые начала работать над звучанием, я прекратила на несколько лет занятия всем, что мне нравилось, из-за каких-то личных проблем, из-за плохого самочувствия и так далее. Поэтому, когда я вернулась к этому, я решила: "Я снова начну петь. Я начну брать уроки вокала, а потом соберу свою собственную группу". Так я и сделала. Итак, я брала уроки вокала в течение двух лет и за это время создала свою группу DECESSUS».



Вспоминая свою первую сессию записи в качестве участницы DECESSUS, Ignacia сказала:



«Это было странно. Я помню, что мы начали этим заниматься во времена COVID. В Чили было как раз то время, когда люди снова смогли выходить на улицу, но с некоторыми разрешениями и на несколько часов. И это было очень сложно. Все студии были закрыты. Так что парень, который записывал меня, нашёл дом, квартиру. Он всё там настроил. Я пошла туда со своей мамой и сестрой. Мне было страшно. Я не знала, что делать. Это был очень странный опыт, но очень классный. Я помню это очень хорошо… Конечно, я боялась. Я думала: "Что я делаю? Получится ли у меня? Я не знаю", и так далее. Это был мой первый раз в студии. Но всё прошло гладко, я чувствовала себя прекрасно, и конечный результат был великолепен. Я была счастлива. Я пробыла там несколько часов, а потом вышла из дома с мыслью: "У меня получилось". Я смогла. Я достигла своей первой цели. Я побывала в студии. "Отлично. Что дальше?"»



Ignacia также рассказала о своём первом живом выступлении с DECESSUS:



«Это определённо был полезный опыт. Например, ребята из моей группы играют вместе с тех пор, как им исполнилось семь или восемь лет. Они учились в одной школе искусств, у них было много групп и большой опыт, но я никогда не была на сцене, и мне было по-настоящему страшно. Я очень волновалась: "Правильно ли я всё сделаю? Не облажаюсь ли я?" Я боялась аудитории. Возможно, это было хорошо, что мы начинали во время пандемии, потому что у меня было время постепенно развиваться как вокалистке. Так что я думаю, это было полезно для меня, но когда мы впервые вышли на сцену, я испугалась. Мне хотелось уйти, не выходить на сцену. Я на самом деле вышла из дома, пошла в небольшой парк, который был неподалеку, села с бутылкой воды и стала размышлять, будет ли плохо, если я просто пойду домой. Я собиралась это сделать. Я потеряла контроль. Например, "Насколько будет плохо, если я уйду домой? Может, всё не так уж и плохо. Ладно, я пойду домой". Я сильно нервничала. Потом появился мой лучший друг. Я и не знала, что он собирался на шоу. И он спас положение. Я подумала: "Ладно, заходи внутрь". И тогда я это сделала. Я очень нервничала. Меня всё время трясло, так что мне пришлось взять микрофон обеими руками, чтобы люди не заметили.



Это было типично для первого раза, я думаю, для всех. Первый раз — самый сложный, но в итоге всё прошло довольно неплохо. Зал был полон. Мы продали все билеты. Это было удивительно. Люди были очень энергичными. Я прекрасно помню тот день».



На вопрос о том, планирует ли она в будущем исполнять партии чистого вокала в составе DECESSUS, она ответила:



«Дело в том, что когда я создавала группу, я хотела, чтобы она звучала именно в таком стиле. Это было моё видение. Мне нравятся группы, которые используют и тот, и другой вид вокала. Обычно я слушаю много групп, которые исполняют оба стиля вокала, но не знаю, почему мне хотелось петь только в таком стиле. В нашем новом альбоме есть несколько песен, в которых я немного пою — совсем чуть-чуть».



На вопрос о том, сильно ли она нервничает, когда слышит свой чистый вокал, Ignacia ответила:



«Да, конечно. Потому что это совсем другое. Мой вокал — это мой голос. Я не использую никаких эффектов. Это не мой обычный голос, так что это как бы моё альтер эго. Но когда я пою чистым вокалом, это я, и это меня очень нервирует».



Fernández, которая прославилась тем, что исполнила песню в стиле дэт-металл во время полуфинала конкурса «Мисс мира» в Чили, обошла 19 других финалисток и стала «Мисс мира» от Чили. Она будет представлять Чили на 75-м конкурсе «Мисс мира 2026» во Вьетнаме, финал которого состоится 5 сентября 2026 года.







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