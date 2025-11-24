сегодня



Мисс Чили из DECESSUS: «Я стараюсь показать себя такой, какая я есть»



Ignacia Fernández, 27-летняя модель и вокалистка DECESSUS, на днях ставшая Мисс Чили, в недавнем интервью рассказала о том, почему решила исполнить песню своей группы в рамках конкурса:



«"Когда появилась возможность принять участие в конкурсе, они сказали: "Хорошо, но у нас есть спортивные конкурсы, у нас конкурс талантов и все такое, так что ты должна будешь в них участвовать". Я такая: "Хорошо". Но я с подозрением относилась к исполнению музыки, потому что немного боялась и все такое. Я подумала: "Ладно, это мой единственный талант. Я собираюсь спеть, и я собираюсь исполнить песню своей группы, чтобы, по крайней мере, показать, что я умею". Потому что тогда, если бы я спела еще одну песню, ну, не знаю, из ARCH ENEMY, я не хотела, чтобы они злились на меня из-за того, что это было в рамках конкурса красоты, я решила: "Ладно, если я собираюсь все испортить, то, по крайней мере, я испорчу это своей музыкой"».



Далее Ignacia сказала, что она не побоялась показать, что она металл-вокалистка, несмотря на то, что ее связь с дэт-металлом бросила вызов традиционным стандартам конкурсов красоты:



«Я работаю моделью с самого детства. Профессия "Мисс" совершенно отличается от работы моделью. Это два разных мира. Но теперь, когда я попала сюда, я увидела в этом возможность, потому что у "Мисс мира" есть… Меня не волнует, выиграю ли я корону, потому что я самая красивая девушка в мире. Меня это не волнует. Для меня Мисс Мира важна, потому что это дает тебе платформу для работы над тем, чем ты увлечен, для того, чтобы иметь право голоса. Это называется "Красота с определенной целью". Поэтому у вас должен быть социальный проект. Вы должны сделать что-то реальное. Знаете, что касается меня, я очень неравнодушна к животным и их правам. Так что я хочу поработать над этим. Ну а если речь идет о музыке, то это часть конкурса, потому что здесь проявляется талант. Они пытаются найти такую женщину, которая была бы полноценной. И я пытаюсь показать себя такой, какая я есть. Конечно, я знаю, что не так часто на конкурсах красоты приглашают металлическую вокалистку. Я абсолютно осознаю это, но такова уж я есть, поэтому я не боюсь показать, какая я есть, хотя и знаю, что многим людям не понравится, что я выйду и буду исполнять металл на конкурсе "Мисс Мира"».







