Новости
*

Jason Becker

*



6 мар 2026 : 		 Новый релиз JASON BECKER доступен для прослушивания

18 фев 2026 : 		 Новое видео JASON BECKER

30 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON BECKER

23 июл 2024 : 		 KIRK HAMMETT, RINGO STARR, SLASH, NANCY WILSON и другие поздравляют JASON BECKER

19 фев 2024 : 		 STEVE VAI: «JASON BECKER, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере»

17 фев 2024 : 		 Новое видео JASON BECKER

24 дек 2023 : 		 JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000

21 ноя 2023 : 		 JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой

25 июл 2023 : 		 JASON BECKER продает гитару Эдди

2 май 2022 : 		 GUS G. навестил JASON BECKER

22 июл 2021 : 		 Гитары JASON BECKER ушли за 230 тысяч

8 июл 2021 : 		 CHRIS BRODERICK играет на гитаре композицию JASON BECKER

2 июл 2021 : 		 Три гитары JASON BECKER выставлены на аукцион

16 июн 2021 : 		 Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов

26 май 2021 : 		 JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»

21 май 2021 : 		 METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a

12 апр 2021 : 		 JASON BECKER прошел лечение

6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

24 мар 2021 : 		 Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а

20 апр 2020 : 		 Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000

1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

16 ноя 2018 : 		 Новое видео JASON BECKER

15 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER

5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом
Новый релиз JASON BECKER доступен для прослушивания



"The Strawberry Jams", новый альбом JASON BECKER, доступен для прослушивания ниже.




просмотров: 230

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
