15 апр 2026 : Новое видео AXTY

24 сен 2025 : 		 Новое видео AXTY
Новое видео AXTY



“end this”, новое видео группы AXTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Pain Made Me Who I Am, выходящего 21 августа на Napalm Records в следующих вариантах:

– 1 Vinyl Splatter Translucent Turquoise/White, Black, incl. Vinyl Booklet (Napalm Mailorder exclusive)
– 1 Vinyl Solid Aquamarine, incl. Lyric Sheet
– 1 Digisleeve Album
– Digital Album

Трек-лист The Pain Made Me Who I Am:

“pain made me”
“who I am”
“dismay”
“selfish”
“everything is beautiful”
“all I love”
“closer”
“fragile”
“break”
“nothing but pain”
“with me”
“end this”




