Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Новости
TOP5
24 сен 2025 : 		 Новое видео AXTY
Новое видео AXTY



"selfish", новое видео группы AXTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего на Napalm Records.

«Мы очень рады объявить о подписании контракта с Napalm Records, одним из ведущих независимых металл-лейблов мира, ответственным за формирование пути некоторых из самых ярких и новаторских групп на мировой сцене. Для нас это действительно воплощение мечты. Это партнерство знаменует собой огромный шаг в нашей карьере, и нам не терпится поделиться с вами всем, что будет дальше.

Подписание контракта с Napalm, без сомнения, было правильным решением, поскольку это лейбл, который действительно разделяет наше видение. Это дает нам уверенность в том, что у нас будет возможность распространять наше искусство по всему миру, при полной свободе творчества и, в то же время, при профессиональной поддержке такой невероятной команды. То, что нас приняли в эту семью, очень много значит для нас, и мы очень рады тому, что нас ждет впереди. Мы также хотим поблагодарить всю команду Napalm за удивительный прием и открытость, которые они проявляли к нам с самого первого дня.

Мы считаем, что это достижение касается не только нас, но и того, чтобы показать всему миру, что в Бразилии есть невероятная сцена, наполненная талантливыми и мощными группами, которые заслуживают признания. Мы гордимся тем, что несем этот флаг и представляем не только AXTY, но и силу и креативность бразильского металкора на мировой арене!»



просмотров: 77

