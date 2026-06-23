сегодня



LINDSAY SCHOOLCRAFT ответила вокалисту ALL THAT REMAINS



LINDSAY SCHOOLCRAFT в недавнем интервью спросили, что она думает о недавних словах Phil'a Labonte с учетом того, что ее новая пластинка "Harrowing" рассказывает о проблемах с психическим здоровьем и о том, как она пережила нарциссическое насилие:



«Он не медицинский работник, он не психолог, он не психотерапевт.



Это мое мнение, и я тоже не профессионал — у меня много друзей-мужчин, прошедших терапию, и это сотворило с ними чудо и изменило их жизнь, потому что можно заниматься исцелением, а затем расти, и еще есть лайф-коучинг. Ты можешь выйти с другой стороны. Тебе не нужно бороться.



Отговаривать людей от обращения к психотерапевту, особенно мужчин, — это чрезвычайно ядовитая, маскулинная точка зрения, которая, в конечном счете, является мнением патриархата, который нанес большой ущерб обществу и является причиной того, что оно рушится прямо сейчас. Я не знаю… Я думаю, что ему, вероятно, действительно нужно пройти курс психотерапии, и он — испуганный маленький мальчик, который слишком сильно заботится о своем внутреннем ребенке и боится того, что подумают о нем его друзья-мачо.



Не должно быть ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью. Если у вас поврежден мозг, вам нужен врач. Если вы сломали кость, вы не оставите ее сломанной, вам обязательно окажут помощь. Вам не придется накладывать пластырь. Вам её вправят, наложат гипс и сделают рентген. Вот что такое терапия. Это исцеление мозга. Но я не считаю, что это очень хороший посыл, особенно для молодых людей, которые, возможно, испытывают трудности»







+0 -3



( 7 ) просмотров: 347

