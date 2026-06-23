Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 27
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 27
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Новое видео HANSEN 18
[= ||| все новости группы



*

Lindsay Schoolcraft

*



23 июн 2026 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT ответила вокалисту ALL THAT REMAINS

14 апр 2026 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

7 ноя 2025 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

1 сен 2025 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT: «Горжусь, что Zoe и Ashok вскрыли нарыв CRADLE OF FILTH»

26 июн 2025 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

12 окт 2024 : 		 Бонус-треки от LINDSAY SCHOOLCRAFT

6 май 2024 : 		 Новый сингл LINDSAY SCHOOLCRAFT

29 апр 2024 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT почтила EVANESCENCE

19 авг 2023 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT номинирована на Oshawa Music Awards 2023

30 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления LINDSAY SCHOOLCRAFT

18 окт 2022 : 		 Новая песня LINDSAY SCHOOLCRAFT

25 сен 2022 : 		 Обновлённое оформление ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 июл 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT переиздает дебют

16 июн 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

17 мар 2022 : 		 Вокалистка ELUVEITIE в новом сингле LINDSAY SCHOOLCRAFT

30 янв 2022 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 янв 2022 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новом сингле TOM MCKAY

24 сен 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT и SARAH JEZEBEL DEVA выпустили сингл

12 июл 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT в новой песне NARAKA

24 июн 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT выпустила новую песню

15 окт 2020 : 		 Бывшие по CRADLE OF FILTH мутят вместе

27 сен 2020 : 		 Новое видео LINDSAY SCHOOLCRAFT

2 сен 2020 : 		 Стрим от LINDSAY SCHOOLCRAFT

14 авг 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT исполнила новый трек

10 июл 2020 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT завершила работу над альбомом

12 май 2020 : 		 Переиздание ЕР LINDSAY SCHOOLCRAFT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LINDSAY SCHOOLCRAFT ответила вокалисту ALL THAT REMAINS



zoom
LINDSAY SCHOOLCRAFT в недавнем интервью спросили, что она думает о недавних словах Phil'a Labonte с учетом того, что ее новая пластинка "Harrowing" рассказывает о проблемах с психическим здоровьем и о том, как она пережила нарциссическое насилие:

«Он не медицинский работник, он не психолог, он не психотерапевт.

Это мое мнение, и я тоже не профессионал — у меня много друзей-мужчин, прошедших терапию, и это сотворило с ними чудо и изменило их жизнь, потому что можно заниматься исцелением, а затем расти, и еще есть лайф-коучинг. Ты можешь выйти с другой стороны. Тебе не нужно бороться.

Отговаривать людей от обращения к психотерапевту, особенно мужчин, — это чрезвычайно ядовитая, маскулинная точка зрения, которая, в конечном счете, является мнением патриархата, который нанес большой ущерб обществу и является причиной того, что оно рушится прямо сейчас. Я не знаю… Я думаю, что ему, вероятно, действительно нужно пройти курс психотерапии, и он — испуганный маленький мальчик, который слишком сильно заботится о своем внутреннем ребенке и боится того, что подумают о нем его друзья-мачо.

Не должно быть ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью. Если у вас поврежден мозг, вам нужен врач. Если вы сломали кость, вы не оставите ее сломанной, вам обязательно окажут помощь. Вам не придется накладывать пластырь. Вам её вправят, наложат гипс и сделают рентген. Вот что такое терапия. Это исцеление мозга. Но я не считаю, что это очень хороший посыл, особенно для молодых людей, которые, возможно, испытывают трудности»




Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 июн 2026
Lord Iscariah
Очередной пиздеж тупой лесбухи.
23 июн 2026
Corpsegrinder04
"Если у вас поврежден мозг, вам нужен врач. Если вы сломали кость, вам обязательно окажут помощь."
Старая стерва забыла добавить, если Вы не голубой - нарисуйте вагон другой.
23 июн 2026
father
Corpsegrinder04, но правда в том, что если вы ленивое хуйло, и у вас слишком дохуя свободного времени, то вы обязательно придумаете себе какую-нибудь поебень и начнёте её прорабатывать вместо того, чтобы заняться делами и не ебать себе и окружающим мозги.
23 июн 2026
Corpsegrinder04
father, в этом соглашусь. Если лентяю заняться не чем , он обычно начинает или бухать или толкать вот такое фуфло. Потому что, не будучи лентяем человек найдёт себе 100500 занятий, увлечений и прочей суеты, чтобы не окунаться во всё это дерьмо.
На западе меньше бухают, но там куда больше модны и распространены антидепрессанты. И у многих на абстинентных синдромах от их приёма, рано или поздно начинается вся эта тупорылая болтовня о депрессиях , психических атаках, жертвах "нарциссического насилия)))))" и прочей поеботине.
23 июн 2026
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, ага, и депрессии не бывает, это всё от лени и ничегонеделанья. И вообще её придумали феминные рохли-хуеносцы
23 июн 2026
father
mohnatiy, депрессия бывает, название болезни приплели к какой-то хуйне, дискредитировав труЪ-явление, в итоге ленивые распиздяи ярко отсвечивают, а действительно больные чуваки выходят в окно
23 июн 2026
Орион
Демаскулинизированная пацаннеса предлагает лечить симптом.
просмотров: 347

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом