26 июн 2026



WILLIAM SHATNER задумал металлический спектакль!



Собрав, пожалуй, один из самых звездных составов представителей тяжелой музыки, когда-либо участвовавших в одном студийном проекте, William Shatner теперь рассматривает возможность перенести свой хэви-металл-альбом на сцену — в формате живого шоу, аналогов которому, по его замыслу, зрители еще не видели.



Будущий проект задуман как нечто большее, чем обычный концерт. Это должно стать одновременно музыкальным шоу, театральной постановкой и праздником, посвященным непреходящей силе и наследию хэви-металла. Записанный Shatner'ом альбом планируется превратить в масштабное мультимедийное представление с участием легендарных музыкантов, кинематографическими визуальными эффектами, элементами повествования и той самой харизмой, благодаря которой Shatner уже более шести десятилетий остается мировой звездой.



Дополнительный ажиотаж вокруг проекта вызвало участие легендарного барабанщика Mikkey Dee, который более 35 лет был движущей силой MOTÖRHEAD, а затем присоединился к SCORPIONS. Недавно он завершил запись партии ударных для новой версии классической песни JUDAS PRIEST "Living After Midnight", привнеся в нее свой фирменный мощный и точный стиль.



William Shatner: «Мне нужны были сокрушительные барабаны, чтобы музыка ощущалась именно так, как чувствую ее я. Именно ударные задают эмоцию.



Они создают напряжение, азарт, ощущение опасности. Хэви-металл должен бить тебя прямо в грудь и одновременно трогать душу».



Помимо Mikkey Dee, в записи альбома приняли участие Dave Lombardo (SLAYER, MISFITS), Chris Adler (MEGADETH), Vinny Appice (BLACK SABBATH), Carmine Appice (VANILLA FUDGE, CACTUS), Kenny Aronoff (Steve Vai), Simon Wright (AC/DC, UFO), Bobby Rondinelli (BLUE ÖYSTER CULT, QUIET RIOT), Matt Starr (Ace Frehley, Joe Lynn Turner), Steve Zing (DANZIG, SAMHAIN, MOURNING NOISE) и Fred Aching (KINGS OF THRASH, NUCLEAR MESSIAH, FRAXURES).



По мере того как работа над пластинкой превосходит самые смелые ожидания, идея сценической постановки становится все более реальной. На раннем этапе обсуждений речь идет о масштабном мультимедийном шоу, в котором фирменная манера повествования и узнаваемый голос Shatner'a будут сочетаться с мощью живой металл-группы, грандиозным визуальным оформлением и своеобразным гимном песням и артистам, сформировавшим историю тяжелой музыки.



Если этот проект будет реализован, он обещает стать событием из разряда «раз в жизни» — уникальным столкновением мощи хэви-металла, театральной фантазии и безграничного творческого духа William'a Shatner'a.



За продюсирование альбома отвечает по-настоящему звездная команда во главе с Adam'ом Hamilton'ом (L.A. GUNS, BRIAN JONESTOWN MASSACRE) и президентом Cleopatra Records Brian'ом Perera. Дополнительными продюсерами выступили Derek Hughes, Marcus Nand и Jürgen Engler из DIE KRUPPS.



Для Shatner этот проект — вовсе не экзотическая попытка попробовать себя в новом жанре.



В свои 95 лет он воспринимает его как полноценное художественное высказывание, вкладывая в тяжелую музыку ту же самоотдачу и убежденность, которые определяли всю его карьеру в кино, на телевидении, в разговорном жанре и музыке.



На этом альбоме Shatner обращается к чему-то первобытному и необузданному: к шоку от громкости, силе ритма и эмоциональному заряду, благодаря которым тяжелая музыка стала неотъемлемой частью мировой культуры.



Кроме того, он поставил перед собой практически беспрецедентную задачу — собрать на одной пластинке целую плеяду рок- и металл-суперзвезд, создав проект, основанный не только на масштабе замысла, но и на настоящей музыкальной химии между участниками.



В результате должен получиться альбом, способный не просто удивить слушателей, а действительно произвести мощное впечатление. Опираясь на выдающееся исполнительское мастерство музыкантов и их готовность идти на творческий риск, пластинка объединяет выразительную манеру Shatner с сокрушительной энергетикой ведущих инструменталистов и продюсеров, умеющих делать тяжелую музыку одновременно кинематографичной, осязаемой и живой.



Проект отдает дань эпохе, когда музыка казалась яркой и неповторимой, но при этом звучит современно и по-своему свежо. Сам Shatner говорит, что буквально чувствует эту музыку каждой клеткой своего тела — как нечто разрушительное, молодое и живое, возвращающее ему то первобытное ощущение восторга, которое возникает, когда музыка становится по-настоящему тяжелой.



Именно этот дух, по его словам, пронизывает весь альбом, задача которого — предложить публике не только звездный состав участников, но и настоящее музыкальное воздействие.



При этом имена еще нескольких приглашенных музыкантов пока держатся в секрете.

Дополнительная информация, включая название альбома, дату релиза и список остальных специальных гостей, будет объявлена в ближайшее время.



William Shatner уже более 70 лет строит карьеру как актер, режиссер, продюсер, писатель, музыкант и коннозаводчик. Он остается одной из самых узнаваемых фигур Голливуда и активно занимается благотворительной деятельностью.



В 1966 году именно Shatner первым воплотил образ капитана James'a T. Kirk'a в телесериале "Star Trek". Позже франшиза получила продолжение в полнометражных фильмах, и актер вновь сыграл Kirk'a в семи картинах серии, одну из которых также поставил как режиссер. Позднее Shatner исполнил главную роль в популярном телесериале "T.J. Hooker", а затем стал ведущим первого на американском телевидении реалити-проекта "Rescue 911".



За роль эксцентричного адвоката Denny Crane в сериалах "The Practice" и "Boston Legal" он получил премии Emmy и свой первый Golden Globe. Позже эта работа принесла ему еще четыре номинации на Emmy, а также номинации на Golden Globe и SAG Awards.



Любовь к музыке привела Shatner'a к записи получившего высокие оценки критиков альбома "Has Been". На основе нескольких композиций с этой пластинки Milwaukee Ballet создал танцевальную постановку "Common People", а процесс подготовки спектакля лег в основу документального фильма "Gonzo Ballet", который с успехом демонстрировался на кинофестивалях по всему миру при полных залах.







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