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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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Pinhead

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|||| 26 июн 2026

Новое видео PINHEAD



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Beauty In Pain, новое видео PINHEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома „Beauty In Pain“, выход которого намечен на 13 ноября.






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