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*The Doomsday Kingdom*



26 дек 2016 : 		 Дебютный альбом THE DOOMSDAY KINGDOM выйдет в марте

22 окт 2016 : 		 Видео с текстом от THE DOOMSDAY KINGDOM

19 окт 2016 : 		 THE DOOMSDAY KINGDOM на NUCLEAR BLAST

21 мар 2016 : 		 EP THE DOOMSDAY KINGDOM доступен для прослушивание

8 мар 2016 : 		 Вокалист WOLF на новом треке THE DOOMSDAY KINGDOM

29 фев 2016 : 		 Лидер CANDLEMASS о THE DOOMSDAY KINGDOM

10 фев 2016 : 		 Лидер CANDLEMASS в THE DOOMSDAY KINGDOM

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Дебютный альбом THE DOOMSDAY KINGDOM выйдет в марте

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THE DOOMSDAY KINGDOM, новый сольный проект басиста и автора песен CANDLEMASS Leif'a Edling'a, выпустит свой одноимённый дебютный альбом 31 марта 2017 года на Nuclear Blast. В диск войдут восемь эпичных думовых треков с налётом NWOBHM и захватывающими мелодиями. Кроме Edling'а в записи альбома принимали участие вокалист WOLF Niklas Stålvind, гитарист Marcus Jidell (AVATARIUM, SOEN, ex-EVERGREY), барабанщик Andreas "Habo" Johansson (NARNIA), а также несколько гостей.

«Я чрезвычайно счастлив, что работа над альбомом THE DOOMSDAY KINGDOM завершена, и он готов к выпуску, — заявил Leif. — Это был долгий и тернистый путь, много с чем пришлось столкнуться. Я очень горжусь этим альбомом, начиная с обложки и заканчивая песнями и звучанием. Это одна из лучших вещей, что я сделал в своей жизни!»

Трек-лист "The Doomsday Kingdom":

01. Silent Kingdom
02. Never Machine
03. A Spoonful Of Darkness
04. See You Tomorrow
05. The Sceptre
06. Hand Of Hell
07. The Silence
08. The God Particle

CANDLEMASS Mainman LEIF EDLING's THE DOOMSDAY KINGDOM: Debut Album Due In March



thedoomsdaykingdomdebutfulllength




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

stas.sychev
26 дек 2016, 14:31		Ого, альбом будет! Интересно! Да ещё и гитарист Marcus Jidell на борту, класс

Orgik
26 дек 2016, 14:53		демку уже давно можно было послушать. думаю, отличаться будет разве что по качеству звука.


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