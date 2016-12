сегодня



Дебютный альбом THE DOOMSDAY KINGDOM выйдет в марте THE DOOMSDAY KINGDOM, новый сольный проект басиста и автора песен CANDLEMASS Leif'a Edling'a, выпустит свой одноимённый дебютный альбом 31 марта 2017 года на Nuclear Blast. В диск войдут восемь эпичных думовых треков с налётом NWOBHM и захватывающими мелодиями. Кроме Edling'а в записи альбома принимали участие вокалист WOLF Niklas Stålvind, гитарист Marcus Jidell (AVATARIUM, SOEN, ex-EVERGREY), барабанщик Andreas "Habo" Johansson (NARNIA), а также несколько гостей.



«Я чрезвычайно счастлив, что работа над альбомом THE DOOMSDAY KINGDOM завершена, и он готов к выпуску, — заявил Leif. — Это был долгий и тернистый путь, много с чем пришлось столкнуться. Я очень горжусь этим альбомом, начиная с обложки и заканчивая песнями и звучанием. Это одна из лучших вещей, что я сделал в своей жизни!»



Трек-лист "The Doomsday Kingdom":



01. Silent Kingdom

02. Never Machine

03. A Spoonful Of Darkness

04. See You Tomorrow

05. The Sceptre

06. Hand Of Hell

07. The Silence

08. The God Particle















