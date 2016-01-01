Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [51]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [46]
*Вокалист LINKIN PARK: "Мы хотим исполнять реальную поп-музыку" [39]
*Лидер KREATOR не верит в Сатану [21]
*Вокалист METALLICA о Трампе [18]
*
[= ||| все новости группы



*The Doomsday Kingdom*



13 апр 2017 : 		 Лидер THE DOOMSDAY KINGDOM вспомнил свои любимые басовые риффы

4 мар 2017 : 		 Видео с текстом от THE DOOMSDAY KINGDOM

21 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома THE DOOMSDAY KINGDOM

10 фев 2017 : 		 Видео с текстом от THE DOOMSDAY KINGDOM

2 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома THE DOOMSDAY KINGDOM

17 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома THE DOOMSDAY KINGDOM

26 дек 2016 : 		 Дебютный альбом THE DOOMSDAY KINGDOM выйдет в марте

22 окт 2016 : 		 Видео с текстом от THE DOOMSDAY KINGDOM

19 окт 2016 : 		 THE DOOMSDAY KINGDOM на NUCLEAR BLAST

21 мар 2016 : 		 EP THE DOOMSDAY KINGDOM доступен для прослушивание

8 мар 2016 : 		 Вокалист WOLF на новом треке THE DOOMSDAY KINGDOM

29 фев 2016 : 		 Лидер CANDLEMASS о THE DOOMSDAY KINGDOM

10 фев 2016 : 		 Лидер CANDLEMASS в THE DOOMSDAY KINGDOM

| - |
|||| 13 апр 2017

Лидер THE DOOMSDAY KINGDOM вспомнил свои любимые басовые риффы

*
zoom
*
* *
Лидер THE DOOMSDAY KINGDOM Leif Edling (CANDLEMASS, AVATARIUM) опубликовал целую серию видео, в которых рассказал о песнях с вышедшего на днях дебютного альбома группы, а также вспомнил свои самые любимые басовые риффы в рок-музыке - ролики можно просмотреть ниже.

THE DOOMSDAY KINGDOM Mastermind LEIF EDLING Performs His Favourite Bass Riffs; Video









Like!+5Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Astashonok
13 апр 2017, 13:45		Молодец,что сам вспомнил,а то бы пришлось в Гитар про искать)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 706

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Napalm Death Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом