Лидер THE DOOMSDAY KINGDOM вспомнил свои любимые басовые риффы
Лидер THE DOOMSDAY KINGDOM Leif Edling (CANDLEMASS, AVATARIUM) опубликовал целую серию видео, в которых рассказал о песнях с вышедшего на днях дебютного альбома группы, а также вспомнил свои самые любимые басовые риффы в рок-музыке - ролики можно просмотреть ниже.
Astashonok
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