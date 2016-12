28 дек 2016



Обложка и трек-лист нового альбома SUICIDE SILENCE SUICIDE SILENCE опубликовали обложку и трек-лист нового одноименного альбома, выход которого намечен на 24 февраля на Nuclear Blast Entertainment. Продюсером материала был Ross Robinson, ранее сотрудничавший с KORN, SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, SEPULTURA и другими, а сведение провел Joe Barresi (KYUSS, MELVINS, TOOL, QUEENS OF THE STONE AGE).



Трек-лист "Suicide Silence":



01. Doris

02. Silence

03. Listen

04. Dying In A Red Room

05. Hold Me Up, Hold Me Down

06. Run

07. The Zero

08. Conformity

09. Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself















