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Музыканты KISS, SLIPKNOT, TESTAMENT и других групп о Джордже Майкле
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GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE
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Гитарист METALLICA: «Для нас было важно создать лучший альбом, на кото...
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Новое видео BON JOVI
[21]
все новости группы
Marillion
8 янв 2017
:
Фрагмент нового DVD MARILLION
11 дек 2016
:
Концертное видео MARILLION
22 июн 2016
:
Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре
23 апр 2016
:
Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре
18 сен 2015
:
MARILLION собирают деньги на альбом
6 фев 2015
:
MARILLION запишут новый альбом в этом году
13 дек 2014
:
STEVE HACKETT, STEVEN WILSON на новом альбоме гитариста MARILLION
17 янв 2014
:
Переиздание последнего альбома MARILLION выйдет в феврале
27 дек 2013
:
MARILLION думают о новом альбоме
6 май 2013
:
Бокс-сет синглов MARILLION
17 дек 2012
:
MARILLION подвели итоги 2012 года
12 сен 2012
:
Новый альбом MARILLION доступен для прослушивания
9 авг 2012
:
Трек-лист нового альбома MARILLION
22 июл 2012
:
Новая песня MARILLION
10 июл 2012
:
Новый альбом MARILLION выйдет в сентябре
9 фев 2012
:
У клавишника MARILLION проблемы со слухом
28 янв 2011
:
Трейлер нового DVD MARILLION
2 авг 2010
:
Трейлер нового DVD MARILLION
8 янв 2017
Фрагмент нового DVD
MARILLION
MARILLION опубликовали фрагмент нового концертного релиза, исполнение “Fantastic Place”, которое взято из выходящего 20 января на 2CD, DVD и Blu-ray "Marbles In The Park".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).