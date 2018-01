сегодня



Переиздание MARILLION выйдет весной Девятого марта на Rhino Records в виде пяти винилов или 4CD/Blu-ray будет выпущено переиздание альбома MARILLION 1994 года "Brave". На CD и Blu-ray войдут оригинальный микс Dave'a Meegan'a, а также ремикс в 96/24 от Steven'a Wilson’a в стерео и 5.1. "The Brave Deluxe Edition" будет также содержать буклет, рассказывающий о создании этого альбома.



Трек-лист:



Disc 1: Brave (2018 Steven Wilson Remix)



Bridge

Living With The Big Lie

Runaway

Goodbye To All That/Wave/Mad/The Opium Den/The Slide/Standing In The Swing

Hard As Love

The Hollow Man

Alone Again In The Lap Of Luxury”/“Now Wash Your Hands

Paper Lies

Brave

The Great Escape/The Last Of You/Fallin’ From The Moon

Made Again



Disc 2: Brave (Dave Meegan Original Album Mix)



Disc 3: Live At La Cigale (29/4/94) (2018 Michael Hunter Remix)



River

Bridge

Living With The Big Lie

Runaway

Goodbye To All That

Wave

Mad

The Opium Den

The Slide

Standing In The Swing

Hard As Love

The Hollow Man

Alone Again In The Lap Of Luxury

Now Wash Your Hands

Paper Lies

Brave

The Great Escape/The Last of You/Fallin’ From the Moon

Made Again



Disc 4: Live At La Cigale (29/4/94) (2018 Michael Hunter Remix)



Cover My Eyes (Pain And Heaven)

Slàinte Mhath

No One Can

Sympathy

Easter

Garden Party

Waiting to Happen

Hooks in You

The Space



Blu-ray disc



Brave (2018 Steven Wilson Remix)

96/24 LPCM Brave Stereo Remix

96/24 LPCM Master Audio 5.1 Mix

96/24 DTS HD Master Audio 5.1 Mix

Documentary: It All Began With The Bright Light - Recollections Of Brave

Promos

The Great Escape

The Hollow Man

Alone Again In The Lap Of Luxury

Bonus Track

The Great Escape (Spiral Remake)





