Фраза, имя группы
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Трейлер нового альбома KREATOR
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GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE
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Гитарист METALLICA: «Для нас было важно создать лучший альбом, на кото...
[22]
Новое видео BON JOVI
[21]
все новости группы
Striker
10 янв 2017
:
Новая песня STRIKER
22 дек 2016
:
Новое видео STRIKER
30 июн 2016
:
STRIKER получили награду
27 янв 2016
:
Новая песня STRIKER
3 дек 2015
:
Новое видео STRIKER
15 ноя 2015
:
Новая песня STRIKER
18 мар 2015
:
Новое видео STRIKER
6 ноя 2014
:
Новое видео STRIKER
6 сен 2014
:
Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания
18 ноя 2013
:
Новое видео STRIKER
24 май 2013
:
STRIKER представили нового гитариста
22 июл 2012
:
Новое видео STRIKER
7 июл 2012
:
Превью нового альбома STRIKER
29 июн 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER
28 апр 2012
:
STRIKER на NAPALM RECORDS
1 май 2010
:
STRIKER расстались с ударником
23 мар 2010
:
Дебютный альбом STRIKER выйдет в апреле
14 ноя 2009
:
Новая песня STRIKER
10 янв 2017
Новая песня
STRIKER
“Born To Lose”, новая песня группы STRIKER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Striker", выход которого запланирован на 24 февраля.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).