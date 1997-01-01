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*Трейлер нового альбома KREATOR [45]
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*Новое видео BON JOVI [21]
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*Striker*



10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 Новое видео STRIKER

24 май 2013 : 		 STRIKER представили нового гитариста

22 июл 2012 : 		 Новое видео STRIKER

7 июл 2012 : 		 Превью нового альбома STRIKER

29 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER

28 апр 2012 : 		 STRIKER на NAPALM RECORDS

1 май 2010 : 		 STRIKER расстались с ударником

23 мар 2010 : 		 Дебютный альбом STRIKER выйдет в апреле

14 ноя 2009 : 		 Новая песня STRIKER

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|||| 10 янв 2017

Новая песня STRIKER

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“Born To Lose”, новая песня группы STRIKER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Striker", выход которого запланирован на 24 февраля.

STRIKER Reveal New Album Details; вЂњBorn To LoseвЂќ Track Streaming






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