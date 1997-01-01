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Новый альбом BLOOD FEAST выйдет весной
BLOOD FEAST объявили о том, что их новая работа, "The Future State Of Wicked", будет выпущена 14 апреля на Hells Headbangers:
“INRI”
“Off With Their Heads”
“Brethren”
“By The Slice”
“The Underling”
“Last Rites”
“Who Prays For The Devil”
“Nein”
“Remnants II”
“The Burn”
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