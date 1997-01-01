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Новый альбом BLOOD FEAST выйдет весной BLOOD FEAST объявили о том, что их новая работа, "The Future State Of Wicked", будет выпущена 14 апреля на Hells Headbangers:



“INRI”

“Off With Their Heads”

“Brethren”

“By The Slice”

“The Underling”

“Last Rites”

“Who Prays For The Devil”

“Nein”

“Remnants II”

“The Burn”





<a data-cke-saved-href="http://blood-feast.bandcamp.com/album/the-future-state-of-wicked" href="http://blood-feast.bandcamp.com/album/the-future-state-of-wicked">The Future State Of Wicked by BLOOD FEAST</a>





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