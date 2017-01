сегодня



Музыканты ALESTORM, HEAVEN SHALL BURN в ALL BUT ONE Lifeforce Records объявили о подписании контракта с группой ALL BUT ONE, в состав которой входят участники ALESTORM, HEAVEN SHALL BURN. Выход дебютного альбома намечен на конец апреля.











