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*All But One*



25 янв 2018 : 		 Новое видео ALL BUT ONE

14 июн 2017 : 		 Новое видео ALL BUT ONE

26 апр 2017 : 		 Дебютный альбом ALL BUT ONE доступен для прослушивания

23 мар 2017 : 		 Видео с текстом от ALL BUT ONE

3 фев 2017 : 		 Новое видео ALL BUT ONE

18 янв 2017 : 		 Музыканты ALESTORM, HEAVEN SHALL BURN в ALL BUT ONE

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|||| 25 янв 2018

Новое видео ALL BUT ONE

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“Fire Sale”, новое видео группы ALL BUT ONE, в состав которой входят участники ALESTORM и HEAVEN SHALL BURN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Square One":

“Square One”
“Persistence”
“For The Waiting Good”
“Coloured in Vivid”
“Hope Fuel”
“Little White Lies”
“The Reaper, The Sower”
“Fire Sale”
“Serenity”

ALL BUT ONE Featuring ALESTORM, HEAVEN SHALL BURN Members Release вЂњFire SaleвЂќ Music Video







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