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25 янв 2018
Новое видео ALL BUT ONE
“Fire Sale”, новое видео группы ALL BUT ONE, в состав которой входят участники ALESTORM и HEAVEN SHALL BURN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Square One":
“Square One”
“Persistence”
“For The Waiting Good”
“Coloured in Vivid”
“Hope Fuel”
“Little White Lies”
“The Reaper, The Sower”
“Fire Sale”
“Serenity”
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