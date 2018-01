25 янв 2018



Новое видео ALL BUT ONE “Fire Sale”, новое видео группы ALL BUT ONE, в состав которой входят участники ALESTORM и HEAVEN SHALL BURN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Square One":



“Square One”

“Persistence”

“For The Waiting Good”

“Coloured in Vivid”

“Hope Fuel”

“Little White Lies”

“The Reaper, The Sower”

“Fire Sale”

