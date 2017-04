26 апр 2017



Дебютный альбом ALL BUT ONE доступен для прослушивания Супергруппа ALL BUT ONE, в состав которой входят участники ALESTORM и HEAVEN SHALL BURN, опубликовала в сети свой дебютный альбом "Square One" - его можно оценить ниже. Физический релиз диска состоится 28 апреля на лейбле Lifeforce Records.















