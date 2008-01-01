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*Chickenfoot*



26 янв 2017 : 		 Новый релиз CHICKENFOOT выйдет весной

9 май 2016 : 		 CHICKENFOOT исполнили новую песню

3 май 2016 : 		 Видео с репетиции CHICKENFOOT

21 янв 2016 : 		 CHICKENFOOT почти закончили запись новой песни

30 сен 2015 : 		 SAMMY HAGAR подтвердил планы по созданию новой музыки CHICKENFOOT

10 сен 2015 : 		 CHICKENFOOT работают над новой песней

12 июн 2015 : 		 JOE SATRIANI: записать новый CHICKENFOOT "невозможно"

17 дек 2014 : 		 CHAD SMITH «хотел бы ещё что-нибудь делать» с CHICKENFOOT

4 дек 2014 : 		 JOE SATRIANI считает, что CHICKENFOOT «ещё есть что сказать»

18 ноя 2014 : 		 SAMMY HAGAR прояснил свои комментарии относительно CHICKENFOOT

25 дек 2012 : 		 CHICKENFOOT берут паузу

16 ноя 2012 : 		 Бокс-сет от CHICKENFOOT

18 окт 2012 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

29 авг 2012 : 		 Дебют CHICKENFOOT выйдет с бонус-треками

13 авг 2012 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT вряд ли выйдет раньше, чем через год

25 июл 2012 : 		 Барабанщик CHICKENFOOT выступил со STEEL PANTHER

18 май 2012 : 		 CHAD SMITH присоединился к CHICKENFOOT

5 мар 2012 : 		 Вокалист CHICKENFOOT о RONNIE MONTROSE

23 янв 2012 : 		 Выступление CHICKENFOOT в Германии снимали для телетрансляции

17 янв 2012 : 		 Обучающий DVD CHICKENFOOT

19 дек 2011 : 		 CHICKENFOOT выступили на 'Mark And Brian Christmas Show'

12 ноя 2011 : 		 Басист CHICKENFOOT продал дом за 1.77 миллиона доларов

5 ноя 2011 : 		 CHICKENFOOT в 'Jimmy Kimmel Live!'

18 окт 2011 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

29 сен 2011 : 		 Видео студийного концерта CHICKENFOOT

27 сен 2011 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT доступен для прослушивания

23 сен 2011 : 		 Экскурсия по изданию нового альбома CHICKENFOOT

21 сен 2011 : 		 EPK от CHICKENFOOT

21 сен 2011 : 		 EPK от CHICKENFOOT

19 сен 2011 : 		 EPK от CHICKENFOOT

18 сен 2011 : 		 CHICKENFOOT посвятили песню своему менеджеру

30 авг 2011 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

26 авг 2011 : 		 CHICKENFOOT назвали имя временного барабанщика

22 авг 2011 : 		 Детали делюкс-издания CHICKENFOOT

1 авг 2011 : 		 Новый сингл CHICKENFOOT

13 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома CHICKENFOOT

8 июл 2011 : 		 Тизер нового альбома CHICKENFOOT

1 июл 2011 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT выйдет в сентябре

21 июн 2011 : 		 CHICKENFOOT завершили сведение

31 май 2011 : 		 JOE SATRIANI: "Новый альбом CHICKENFOOT будет тяжелее первого"

13 мар 2011 : 		 Название нового альбома CHICKENFOOT

14 фев 2011 : 		 CHICKENFOOT: фото и видео из студии

24 янв 2011 : 		 CHICKENFOOT начнут запись в конце месяца

30 дек 2010 : 		 Sammy Hagar (CHICKENFOOT) подводит итоги года

30 ноя 2010 : 		 Редкое видео с концерта CHICKENFOOT

18 ноя 2010 : 		 CHICKENFOOT работают над 14 треками

7 окт 2010 : 		 Гитарист CHICKENFOOT размышляет о том, кого бы взять на место CHAD’а SMITH’а

2 сен 2010 : 		 CHICKENFOOT продолжат без CHAD’а SMITH’а?

23 июл 2010 : 		 Интервью экс-басиста VAN HALEN Michael'а Anthony

28 апр 2010 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

18 мар 2010 : 		 Детали нового концертного издания CHICKENFOOT

26 фев 2010 : 		 DVD CHICKENFOOT выйдет в конце весны

27 янв 2010 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

13 янв 2010 : 		 CHICKENFOOT готовят концертный DVD

26 окт 2009 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

30 сен 2009 : 		 Подробности о делюксовом издании дебютного альбома CHICKENFOOT

21 авг 2009 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

2 июн 2009 : 		 CHICKENFOOT: новые клипы в сети

11 май 2009 : 		 Доступны семплы всего альбома CHICKENFOOT

13 июл 2008 : 		 CHICKENFOOT приступят к записи в сентябре

2 июн 2008 : 		 VAN HALEN + RED HOT CHILI PEPPERS = CHICKENFOOT

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Новый релиз CHICKENFOOT выйдет весной

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CHICKENFOOT десятого марта выпустят сборник "Best + Live", который будет включать в себя первую за пять лет новую композицию "Divine Termination":

CD1 – Best Of

01. Divine Termination (brand new song)
02. Soap On A Rope
03. Sexy Little Thing
04. Oh Yeah
05. Get It Up
06. Future In The Past
07. Big Foot
08. Different Devil
09. Lighten Up
10. Dubai Blues
11. Something Going Wrong

Bonus Live Tracks:

12. Highway Star
13. Bad Motor Scooter
14. My Generation

CD2 - Live

01. Avenida Revolution
02. Sexy Little Thing
03. Soap On A Rope
04. My Kinda Girl
05. Down The Drain
06. Bitten By The Wolf
07. Oh Yeah
08. Learning To Fall
09. Get It Up
10. Turnin' Left
11. Future In The Past

CHICKENFOOT's 'Best + Live' To Include First New Song In Five Years, 'Divine Termination'



chickenfootbestofcd






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flashback
26 янв 2017, 19:36		Какой же это бест без лучшей их песни Come Closer.


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