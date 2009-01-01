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JOE SATRIANI надеется, что CHICKENFOOT окажутся в студии летом JOE SATRIANI в недавнем разговоре с радиостанцией WRIF ответил на вопрос, есть ли какие-то планы относительно CHICKENFOOT:



«Ну что ж, думаю, что каждый из нас... Я должен уточнить, что когда говорю "каждый из нас", я подразумеваю себя, Chad'a и Mike'a, мы все пытались заставить Sammy провести немного времени за работой над новым материалом. Я думаю, он даже этого хочет, но он так занят, отлично проводя время за другим, что... Так что нам просто нужно подстраиваться под него, может быть, этим летом. Похоже, что у каждого из нас будет время этим летом, так что мы попробуем прикинуть, сможем или нет оказаться в студии».















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