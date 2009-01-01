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*Новое видео BLAZE BAYLEY [24]
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*Chickenfoot*



8 фев 2018 : 		 JOE SATRIANI надеется, что CHICKENFOOT окажутся в студии летом

30 мар 2017 : 		 CHICKENFOOT исполняют DEEP PURPLE

15 фев 2017 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

8 фев 2017 : 		 Новая песня CHICKENFOOT

26 янв 2017 : 		 Новый релиз CHICKENFOOT выйдет весной

9 май 2016 : 		 CHICKENFOOT исполнили новую песню

3 май 2016 : 		 Видео с репетиции CHICKENFOOT

21 янв 2016 : 		 CHICKENFOOT почти закончили запись новой песни

30 сен 2015 : 		 SAMMY HAGAR подтвердил планы по созданию новой музыки CHICKENFOOT

10 сен 2015 : 		 CHICKENFOOT работают над новой песней

12 июн 2015 : 		 JOE SATRIANI: записать новый CHICKENFOOT "невозможно"

17 дек 2014 : 		 CHAD SMITH «хотел бы ещё что-нибудь делать» с CHICKENFOOT

4 дек 2014 : 		 JOE SATRIANI считает, что CHICKENFOOT «ещё есть что сказать»

18 ноя 2014 : 		 SAMMY HAGAR прояснил свои комментарии относительно CHICKENFOOT

25 дек 2012 : 		 CHICKENFOOT берут паузу

16 ноя 2012 : 		 Бокс-сет от CHICKENFOOT

18 окт 2012 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

29 авг 2012 : 		 Дебют CHICKENFOOT выйдет с бонус-треками

13 авг 2012 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT вряд ли выйдет раньше, чем через год

25 июл 2012 : 		 Барабанщик CHICKENFOOT выступил со STEEL PANTHER

18 май 2012 : 		 CHAD SMITH присоединился к CHICKENFOOT

5 мар 2012 : 		 Вокалист CHICKENFOOT о RONNIE MONTROSE

23 янв 2012 : 		 Выступление CHICKENFOOT в Германии снимали для телетрансляции

17 янв 2012 : 		 Обучающий DVD CHICKENFOOT

19 дек 2011 : 		 CHICKENFOOT выступили на 'Mark And Brian Christmas Show'

12 ноя 2011 : 		 Басист CHICKENFOOT продал дом за 1.77 миллиона доларов

5 ноя 2011 : 		 CHICKENFOOT в 'Jimmy Kimmel Live!'

18 окт 2011 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

29 сен 2011 : 		 Видео студийного концерта CHICKENFOOT

27 сен 2011 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT доступен для прослушивания

23 сен 2011 : 		 Экскурсия по изданию нового альбома CHICKENFOOT

21 сен 2011 : 		 EPK от CHICKENFOOT

21 сен 2011 : 		 EPK от CHICKENFOOT

19 сен 2011 : 		 EPK от CHICKENFOOT

18 сен 2011 : 		 CHICKENFOOT посвятили песню своему менеджеру

30 авг 2011 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

26 авг 2011 : 		 CHICKENFOOT назвали имя временного барабанщика

22 авг 2011 : 		 Детали делюкс-издания CHICKENFOOT

1 авг 2011 : 		 Новый сингл CHICKENFOOT

13 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома CHICKENFOOT

8 июл 2011 : 		 Тизер нового альбома CHICKENFOOT

1 июл 2011 : 		 Новый альбом CHICKENFOOT выйдет в сентябре

21 июн 2011 : 		 CHICKENFOOT завершили сведение

31 май 2011 : 		 JOE SATRIANI: "Новый альбом CHICKENFOOT будет тяжелее первого"

13 мар 2011 : 		 Название нового альбома CHICKENFOOT

14 фев 2011 : 		 CHICKENFOOT: фото и видео из студии

24 янв 2011 : 		 CHICKENFOOT начнут запись в конце месяца

30 дек 2010 : 		 Sammy Hagar (CHICKENFOOT) подводит итоги года

30 ноя 2010 : 		 Редкое видео с концерта CHICKENFOOT

18 ноя 2010 : 		 CHICKENFOOT работают над 14 треками

7 окт 2010 : 		 Гитарист CHICKENFOOT размышляет о том, кого бы взять на место CHAD’а SMITH’а

2 сен 2010 : 		 CHICKENFOOT продолжат без CHAD’а SMITH’а?

23 июл 2010 : 		 Интервью экс-басиста VAN HALEN Michael'а Anthony

28 апр 2010 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

18 мар 2010 : 		 Детали нового концертного издания CHICKENFOOT

26 фев 2010 : 		 DVD CHICKENFOOT выйдет в конце весны

27 янв 2010 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

13 янв 2010 : 		 CHICKENFOOT готовят концертный DVD

26 окт 2009 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

30 сен 2009 : 		 Подробности о делюксовом издании дебютного альбома CHICKENFOOT

21 авг 2009 : 		 Новое видео CHICKENFOOT

2 июн 2009 : 		 CHICKENFOOT: новые клипы в сети

11 май 2009 : 		 Доступны семплы всего альбома CHICKENFOOT

13 июл 2008 : 		 CHICKENFOOT приступят к записи в сентябре

2 июн 2008 : 		 VAN HALEN + RED HOT CHILI PEPPERS = CHICKENFOOT

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JOE SATRIANI надеется, что CHICKENFOOT окажутся в студии летом

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JOE SATRIANI в недавнем разговоре с радиостанцией WRIF ответил на вопрос, есть ли какие-то планы относительно CHICKENFOOT:

«Ну что ж, думаю, что каждый из нас... Я должен уточнить, что когда говорю "каждый из нас", я подразумеваю себя, Chad'a и Mike'a, мы все пытались заставить Sammy провести немного времени за работой над новым материалом. Я думаю, он даже этого хочет, но он так занят, отлично проводя время за другим, что... Так что нам просто нужно подстраиваться под него, может быть, этим летом. Похоже, что у каждого из нас будет время этим летом, так что мы попробуем прикинуть, сможем или нет оказаться в студии».



JOE SATRIANI Is Hoping CHICKENFOOT Will Work On New Music This Summer




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