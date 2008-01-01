Фраза, имя группы
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все новости группы
Chickenfoot
8 фев 2017
:
Новая песня CHICKENFOOT
26 янв 2017
:
Новый релиз CHICKENFOOT выйдет весной
9 май 2016
:
CHICKENFOOT исполнили новую песню
3 май 2016
:
Видео с репетиции CHICKENFOOT
21 янв 2016
:
CHICKENFOOT почти закончили запись новой песни
30 сен 2015
:
SAMMY HAGAR подтвердил планы по созданию новой музыки CHICKENFOOT
10 сен 2015
:
CHICKENFOOT работают над новой песней
12 июн 2015
:
JOE SATRIANI: записать новый CHICKENFOOT "невозможно"
17 дек 2014
:
CHAD SMITH «хотел бы ещё что-нибудь делать» с CHICKENFOOT
4 дек 2014
:
JOE SATRIANI считает, что CHICKENFOOT «ещё есть что сказать»
18 ноя 2014
:
SAMMY HAGAR прояснил свои комментарии относительно CHICKENFOOT
25 дек 2012
:
CHICKENFOOT берут паузу
16 ноя 2012
:
Бокс-сет от CHICKENFOOT
18 окт 2012
:
Новое видео CHICKENFOOT
29 авг 2012
:
Дебют CHICKENFOOT выйдет с бонус-треками
13 авг 2012
:
Новый альбом CHICKENFOOT вряд ли выйдет раньше, чем через год
25 июл 2012
:
Барабанщик CHICKENFOOT выступил со STEEL PANTHER
18 май 2012
:
CHAD SMITH присоединился к CHICKENFOOT
5 мар 2012
:
Вокалист CHICKENFOOT о RONNIE MONTROSE
23 янв 2012
:
Выступление CHICKENFOOT в Германии снимали для телетрансляции
17 янв 2012
:
Обучающий DVD CHICKENFOOT
19 дек 2011
:
CHICKENFOOT выступили на 'Mark And Brian Christmas Show'
12 ноя 2011
:
Басист CHICKENFOOT продал дом за 1.77 миллиона доларов
5 ноя 2011
:
CHICKENFOOT в 'Jimmy Kimmel Live!'
18 окт 2011
:
Новое видео CHICKENFOOT
29 сен 2011
:
Видео студийного концерта CHICKENFOOT
27 сен 2011
:
Новый альбом CHICKENFOOT доступен для прослушивания
23 сен 2011
:
Экскурсия по изданию нового альбома CHICKENFOOT
21 сен 2011
:
EPK от CHICKENFOOT
21 сен 2011
:
EPK от CHICKENFOOT
19 сен 2011
:
EPK от CHICKENFOOT
18 сен 2011
:
CHICKENFOOT посвятили песню своему менеджеру
30 авг 2011
:
Новое видео CHICKENFOOT
26 авг 2011
:
CHICKENFOOT назвали имя временного барабанщика
22 авг 2011
:
Детали делюкс-издания CHICKENFOOT
1 авг 2011
:
Новый сингл CHICKENFOOT
13 июл 2011
:
Трек-лист нового альбома CHICKENFOOT
8 июл 2011
:
Тизер нового альбома CHICKENFOOT
1 июл 2011
:
Новый альбом CHICKENFOOT выйдет в сентябре
21 июн 2011
:
CHICKENFOOT завершили сведение
31 май 2011
:
JOE SATRIANI: "Новый альбом CHICKENFOOT будет тяжелее первого"
13 мар 2011
:
Название нового альбома CHICKENFOOT
14 фев 2011
:
CHICKENFOOT: фото и видео из студии
24 янв 2011
:
CHICKENFOOT начнут запись в конце месяца
30 дек 2010
:
Sammy Hagar (CHICKENFOOT) подводит итоги года
30 ноя 2010
:
Редкое видео с концерта CHICKENFOOT
18 ноя 2010
:
CHICKENFOOT работают над 14 треками
7 окт 2010
:
Гитарист CHICKENFOOT размышляет о том, кого бы взять на место CHAD’а SMITH’а
2 сен 2010
:
CHICKENFOOT продолжат без CHAD’а SMITH’а?
23 июл 2010
:
Интервью экс-басиста VAN HALEN Michael'а Anthony
28 апр 2010
:
Новое видео CHICKENFOOT
18 мар 2010
:
Детали нового концертного издания CHICKENFOOT
26 фев 2010
:
DVD CHICKENFOOT выйдет в конце весны
27 янв 2010
:
Новое видео CHICKENFOOT
13 янв 2010
:
CHICKENFOOT готовят концертный DVD
26 окт 2009
:
Новое видео CHICKENFOOT
30 сен 2009
:
Подробности о делюксовом издании дебютного альбома CHICKENFOOT
21 авг 2009
:
Новое видео CHICKENFOOT
2 июн 2009
:
CHICKENFOOT: новые клипы в сети
11 май 2009
:
Доступны семплы всего альбома CHICKENFOOT
13 июл 2008
:
CHICKENFOOT приступят к записи в сентябре
2 июн 2008
:
VAN HALEN + RED HOT CHILI PEPPERS = CHICKENFOOT
сегодня
Новая песня
CHICKENFOOT
"Divine Termination", новая песня группы CHICKENFOOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Best + Live", выход которого запланирован на десятое марта.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).