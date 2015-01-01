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*Phil Rudd*



1 фев 2017 : 		 PHIL RUDD поменял мнение об Axl'e

31 авг 2016 : 		 PHIL RUDD готов вернуться в AC/DC, но чтобы там не было Axl'a Rose'a

16 авг 2016 : 		 Переиздание альбома PHIL RUDD выйдет осенью

8 окт 2015 : 		 PHIL RUDD заплатил меньше половины

12 авг 2015 : 		 PHIL RUDD: "Пять минут наедине с Angus'ом - и я верну себе свою работу"

11 авг 2015 : 		 PHIL RUDD раскаивается в своём поведении

3 авг 2015 : 		 PHIL RUDD не признал себя виновным

20 июл 2015 : 		 PHIL RUDD обвиняется в нарушениях условий содержания

19 июл 2015 : 		 PHIL RUDD вновь арестован

13 июл 2015 : 		 Новые факты в деле PHIL'a RUDD'a

9 июл 2015 : 		 Оглашен приговор PHIL'y RUDD'y

10 июн 2015 : 		 Вынесение приговора PHIL RUDD'y отложено

6 май 2015 : 		 PHIL RUDD: «Я накосячил по многим вопросам»

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PHIL RUDD поменял мнение об Axl'e

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В недавнем интервью Music Radar PHIL RUDD признался, что изменил первоначальное мнение о вокалисте GUNS N'ROSES:

«Я посмотрел кое-какие видео их выступлений. Я был удивлён — всё было очень неплохо. Я был слегка удивлён и считаю, что он сделал всё хорошо, а ведь это совсем непростое шоу, приятель. Это непростое шоу для каждого в группе. Концерты AC/DC для каждого сложны. Я видел, как Angus джемовал с GUNS N'ROSES. Однако кроме того, что я смотрел эти клипы, я понятия не имею, что происходит или что будет с командой».

Rudd добавил, что хотя он и общался «с парой ребят в группе», он «ничего не может сказать о том, что впереди у AC/DC. Не мне об этом говорить. Я знаю, что GUNS N' ROSES играют в Веллингтоне уже совсем скоро, и у них большой тур по всему миру. Интересно, будет ли рад Angus такому турне, означающему, что AC/DC не смогут поехать в тур сами. Посмотрим. Нужен гадальный шар, чтобы точно знать, что там у них происходит».

PHIL RUDD Has Changed His Mind About AXL ROSE Fronting AC/DC: 'I Thought He Did Quite Well'



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Altair21
1 фев 2017, 14:22		Это точно. С последней фразой мужик в точку попал!


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