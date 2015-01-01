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PHIL RUDD поменял мнение об Axl'e
В недавнем интервью Music Radar PHIL RUDD признался, что изменил первоначальное мнение о вокалисте GUNS N'ROSES:
«Я посмотрел кое-какие видео их выступлений. Я был удивлён — всё было очень неплохо. Я был слегка удивлён и считаю, что он сделал всё хорошо, а ведь это совсем непростое шоу, приятель. Это непростое шоу для каждого в группе. Концерты AC/DC для каждого сложны. Я видел, как Angus джемовал с GUNS N'ROSES. Однако кроме того, что я смотрел эти клипы, я понятия не имею, что происходит или что будет с командой».
Rudd добавил, что хотя он и общался «с парой ребят в группе», он «ничего не может сказать о том, что впереди у AC/DC. Не мне об этом говорить. Я знаю, что GUNS N' ROSES играют в Веллингтоне уже совсем скоро, и у них большой тур по всему миру. Интересно, будет ли рад Angus такому турне, означающему, что AC/DC не смогут поехать в тур сами. Посмотрим. Нужен гадальный шар, чтобы точно знать, что там у них происходит».
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Altair21
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