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*Phil Rudd*



24 авг 2017 : 		 PHIL RUDD выпустит сингл осенью

26 апр 2017 : 		 Видео с выступления PHIL RUDD

22 апр 2017 : 		 Видео с выступления PHIL RUDD

1 фев 2017 : 		 PHIL RUDD поменял мнение об Axl'e

31 авг 2016 : 		 PHIL RUDD готов вернуться в AC/DC, но чтобы там не было Axl'a Rose'a

16 авг 2016 : 		 Переиздание альбома PHIL RUDD выйдет осенью

8 окт 2015 : 		 PHIL RUDD заплатил меньше половины

12 авг 2015 : 		 PHIL RUDD: "Пять минут наедине с Angus'ом - и я верну себе свою работу"

11 авг 2015 : 		 PHIL RUDD раскаивается в своём поведении

3 авг 2015 : 		 PHIL RUDD не признал себя виновным

20 июл 2015 : 		 PHIL RUDD обвиняется в нарушениях условий содержания

19 июл 2015 : 		 PHIL RUDD вновь арестован

13 июл 2015 : 		 Новые факты в деле PHIL'a RUDD'a

9 июл 2015 : 		 Оглашен приговор PHIL'y RUDD'y

10 июн 2015 : 		 Вынесение приговора PHIL RUDD'y отложено

6 май 2015 : 		 PHIL RUDD: «Я накосячил по многим вопросам»

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PHIL RUDD выпустит сингл осенью

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PHIL RUDD выпустит новый сингл, "Sun Goes Down", 29 сентября.

Former AC/DC Drummer PHIL RUDD To Release 'Sun Goes Down' Single; European Tour Announced


















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DefLeppard
24 авг 2017, 01:19		Тюремный шансон будет?


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