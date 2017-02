сегодня



Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS 17 февраля на Purple Pyramid Records состоится релиз редких студийных сессий гитариста THE DOORS ROBBY KRIEGER'a:



“Across The Universe” feat. Jackson Browne

“Hypernova” feat. Nik Turner (Inner Space Mix)

“Empty Spaces” feat. Billy Sherwood

“Where We Belong” (Prism Mix) feat. Tony Kaye

“Don’t Leave Me Now” feat. Tommy Shaw

“Brain Damage” feat. Geoff Downes

“School” feat. Rod Argent

“Deep Down” feat. William Shatner

“Little Drummer Boy”

“All You Need Is Love” feat. John Wetton



Bonus track:

“Back Door Man” (Live)









