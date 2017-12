16 дек 2017



Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой 23 февраля Eagle Rock Entertainment выпустит новый концертный релиз THE DOORS "The Doors: Live At The Isle Of Wight Festival 1970", который будет доступен на DVD+CD, Blu-ray+CD и в цифровом варианте. Последнее из известных неопубликованных выступлений, материал прошел полное восстановление и пересведение и будет представлен в новом объемном звучании, за которое отвечал Bruce Botnick. В качестве бонуса в DVD войдет интервью “This Is The End”, а также записи разговоров с Ray Manzarek'ом 2002 года.











