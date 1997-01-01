Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [43]
*Умер Уоррел Дэйн [37]
*JASON NEWSTED о METALLICA [33]
*JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла [30]
*Видео с выступления голограммы DIO [27]
*
[= ||| все новости группы



*The Doors*



16 дек 2017 : 		 Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

17 сен 2017 : 		 Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

15 мар 2017 : 		 Юбилейная версия первого альбома THE DOORS выйдет весной

5 фев 2017 : 		 Музыканты HAWKWIND, ASIA, STYX в новом релизе гитариста THE DOORS

14 апр 2015 : 		 Сборник лучшего от THE DOORS выйдет на SACD

24 мар 2015 : 		 Переиздание THE DOORS выйдет в апреле

11 июн 2014 : 		 Музыканты DEEP PURPLE, DREAM THEATER, YES, FOREIGNER в трибьюте THE DOORS

22 май 2013 : 		 ALICE COOPER, SLASH, JOE SATRIANI, IAN ASTBURY о клавишнике THE DOORS

21 май 2013 : 		 Умер клавишник THE DOORS

27 сен 2012 : 		 Трейлер "Live At The Bowl '68" THE DOORS

25 июн 2012 : 		 Дэйв Борк приедет в Россию с музыкантами THE DOORS

20 мар 2012 : 		 Новое видео THE DOORS

11 янв 2012 : 		 Ранее неопубликованная песня THE DOORS

5 янв 2012 : 		 Премьера новой песни THE DOORS

6 апр 2011 : 		 PAUL RODGERS заявил, что THE DOORS хотели взять его вокалистом

| - |
|||| 16 дек 2017

Концертный релиз THE DOORS выйдет зимой

*
zoom
*
* *
23 февраля Eagle Rock Entertainment выпустит новый концертный релиз THE DOORS "The Doors: Live At The Isle Of Wight Festival 1970", который будет доступен на DVD+CD, Blu-ray+CD и в цифровом варианте. Последнее из известных неопубликованных выступлений, материал прошел полное восстановление и пересведение и будет представлен в новом объемном звучании, за которое отвечал Bruce Botnick. В качестве бонуса в DVD войдет интервью “This Is The End”, а также записи разговоров с Ray Manzarek'ом 2002 года.

THE DOORS: Live At The Isle Of Wight Festival 1970 Due In February On DVD+CD, Blu-Ray+CD, Digital Video; Trailer Streaming




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

KILL GRAVE
16 дек 2017, 21:29		Дурни лучшая в мире из грибов!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 528

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом