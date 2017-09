Вышел бокс-сет с синглами THE DOORS

- THE DOORS 50- The Doors , -, .



The Singles :



2-CD 20 -, .

2-CD/Blu-ray , 1973 The Best Of The Doors, Blu-ray.

. 20 - ( 45 ), . . - 10 000 .

.





The Singles , , , , The Doors - .



- , 1967 1971., People Are Strange, Love Her Madly Riders On The Storm. D , Hello, I Love You Touch Me, - . -, CD, Who Scared You, 1969- Wishful Sinful, (You Need Meat) Dont Go No Further, 1971- Love Her Madly.



The Singles , 1971 . , (Tightrope Ride The Mosquito), (Roadhouse Blues Gloria).



Blu-ray , The Singles, The Best Of The Doors . 11 , Blu-ray, 1973 Soul Kitchen, Moonlight Drive Love Me Two Times.



2017 The Doors. 28 50 Light My Fire. . 7 500 .







.







THE SINGLES

CD,



1

1. Break On Through (To The Other Side)

2. End Of The Night

3. Light My Fire

4. The Crystal Ship

5. People Are Strange

6. Unhappy Girl

7. Love Me Two Times

8. Moonlight Drive

9. The Unknown Soldier

10. We Could Be So Good Together

11. Hello, I Love You

12. Love Street

13. Touch Me

14. Wild Child

15. Wishful Sinful

16. Who Scared You

17. Tell All The People

18. Easy Ride

19. Runnin Blue

20. Do It

21. You Make Me Real

22. Roadhouse Blues

23. Love Her Madly

24. (You Need Meat) Dont Go No Further

25. Riders On The Storm

26. The Changeling



2

1. Tightrope Ride

2. Variety Is The Spice Of Life

3. Ships W/ Sails

4. In The Eye Of The Sun

5. Get Up And Dance

6. Treetrunk

7. The Mosquito

8. It Slipped My Mind

9. The Piano Bird

10. Good Rockin

11. Roadhouse Blues (Live)

12. Albinoni: Adagio

13. Gloria (Live)

14. Moonlight Drive (Live)

15. Hello, I Love You (Mono Radio Version)

16. Touch Me (Mono Radio Version)

17. Wishful Sinful (Mono Radio Version)

18. Tell All The People (Mono Radio Version)









The Best Of The Doors (1973)

Blu-ray,



1. Who Do You Love

2. Soul Kitchen

3. Hello, I Love You

4. People Are Strange

5. Riders On The Storm

6. Touch Me

7. Love Her Madly

8. Love Me Two Times

9. Take It As It Comes

10. Moonlight Drive

11. Light My Fire





THE SINGLES

,



1a. Break On Through (To The Other Side)

1b. End Of The Night

2a. Light My Fire

2b. The Crystal Ship

3a. People Are Strange

3b. Unhappy Girl

4a. Love Me Two Times

4b. Moonlight Drive

5a. The Unknown Soldier

5b. We Could Be So Good Together

6a. Hello, I Love You

6b. Love Street

7a. Touch Me

7b. Wild Child

8a. Wishful Sinful

8b. Who Scared You

9a. Tell All The People

9b. Easy Ride

10a. Runnin Blue

10b. Do It

11a. You Make Me Real

11b. Roadhouse Blues

12a. Love Her Madly

12b. (You Need Meat) Dont Go No Further

13a. Riders On The Storm

13b. The Changeling

14a. Tightrope Ride

14b. Variety Is The Spice Of Life

15a. Ship W/ Sails

15b. In The Eye Of The Sun

16a. Get Up And Dance

16b. Treetrunk

17a. The Mosquito

17b. It Slipped My Mind

18a. The Piano Bird

18b. Good Rockin

19a. Roadhouse Blues (Live)

19b. Albinoni: Adagio

20a. Gloria (Live)

20b. Moonlight Drive (Live)





