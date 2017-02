сегодня



Детали нового альбома DRAGONFORCE DRAGONFORCE выпустят новую работу, получившую название "Reaching Into Infinity", 19 мая на earMUSIC на CD, виниле и СD+DVD. Продюсером материала был Jens Bogren, ранее работавший с OPETH, THE DEVIN TOWNSEND PROJECT, AMON AMARTH, KATATONIA, SOILWORK и SYMPHONY X. Этот альбом станет первым для нового барабанщика команды, Gee Anzalone.



Трек-лист:



Standard Edition



01. Reaching Into Infinity

02. Ashes Of The Dawn

03. Judgement Day

04. Astral Empire

05. Curse Of Darkness

06. Silence

07. Midnight Madness

08. WAR!

09. Land Of Shattered Dreams

10. The eDGE OF THE wORLD

11. Our Final Stand



Special Edition with multi-angle Bonus DVD:



Disc 1 - CD



01. Reaching Into Infinity

02. Ashes Of The Dawn

03. Judgement Day

04. Astral Empire

05. Curse Of Darkness

06. Silence

07. Midnight Madness

08. WAR!

09. Land Of Shattered Dreams

10. The Edge Of The World

11. Our Final Stand



Bonus Tracks



12. Hatred And Revenge

13. Evil Dead



Disc 2 - Bonus DVD

DRAGONFORCE Live at Woodstock Festival Poland 2016



01. Holding On

02. Heroes Of Our Time

03. Operation Ground And Pound

04. Holding On (Multi-angles)

05. Heroes Of Our Time (Multi-angeles)

06. Operation Ground And Pound (Multi-Angles)















