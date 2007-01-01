DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

DRAGONFORCE завершают работу над новым альбомом, релиз которого предварительно намечен на весну этого года. Гитарист группы, Herman Li, в интервью Alto Music сказал:
«Пусть это покажется и безумным, но мы сохранили секретность — никто ничего не сообщал в Facebook или Твиттер, но мы сделали альбом. И он почти готов. Вам стоит ждать его весной. Мы вносим в него финальные правки».
Pekario
Зачем?
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).