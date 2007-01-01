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Вокалист DRAGONFORCE чудом избежал увечий Вокалист DRAGONFORCE Marc Hudson буквально чудом избежал увечий в Австралии. Двадцать седьмого июня он с коллегами готовился покинуть Брисбен рано утром, чтобы сесть на самолет до Новой Зеландии. Техники загружали оборудование в фургон, припаркованный на крутой горке. Когда почти всё было погружено и осталась пара чемоданов, Marc забрался на заднее сиденье, а Frédéric Leclercq и Sam Totman последовали за ним. И как только они зашли, тормоза с диким скрипом отказали, и фургон стал резко набирать скорость, скатываясь с горки на пути к перекрёстку. Sam и Fred, находившиеся рядом с дверью, тут же выскочили, в то время как Marc остался на заднем сиденье, пристёгнутый ремнем. Фургон с прицепом между тем всё с большой скоростью катился с горы. Gee Anzalone попытался воспользоваться ручником, но это не помогло из-за скорости, а Marc тем временем старался выбраться из машины. В итоге ему удалось это сделать за несколько секунд до того, как машина врезалась на перекрёстке в дерево. В то время как вокалист выпрыгивал, скорость составляла порядка тридцати миль в час. После этого он был доставлен в больницу с подозрением на два сломанных ребра, вывихнутым плечом и рядом порезов и синяков.



Несмотря на случившееся, группа не стала отменять концерты и уже двадцать восьмого июня вышла на сцену. Видео с этого концерта доступно ниже.























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