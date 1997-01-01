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*Thunder*



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Трейлер нового альбома THUNDER

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THUNDER опубликовали трейлер к новому альбому "Rip It Up", выход которого намечен на десятое февраля на earMUSIC.

THUNDER Release Short Video Trailer For Upcoming Rip It Up Album







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