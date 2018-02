сегодня



Фрагмент нового DVD THUNDER 23 марта на earMUSIC состоится релиз нового концертного альбома THUNDER "Stage", запись которого проходила 24 марта на Cardiff Motorpoint Arena. Релиз будет доступен на 2-CD + Blu-ray, 3-LP, DVD, Blu-ray и в виде коллекционного бокс-сета. В качестве бонуса во все версии войдут записи интервью, а бокс-сет дополнительно будет содержать запись концерта "Live At The 100 Club", акустического шоу "29 Minutes Later" и документального фильма "A Difficult Day In January: Thunder In London":



CD1:



01. No One Gets Out Alive

02. The Enemy Inside

03. River of Pain

04. Resurrection Day

05. Right From the Start

06. Backstreet Symphony

07. Higher Ground

08. In Another Life



CD2:



01. The Thing I Want

02. Don't Wait For Me

03. Rip It Up

04. Love Walked In

05. I Love You More Than Rock 'n' Roll

06. Wonder Days

07. She Likes the Cocaine

08. Dirty Love



Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Backstreet Symphony", доступно для просмотра ниже.















