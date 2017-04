сегодня



I AM MORBID дадут свои первые концерты в России Бывшие музыканты MORBID ANGEL - басист/вокалист David Vincent и барабанщик Tim Yeung, объединившиеся с гитаристами Bill Hudson'ом (U.D.O., CIRCLE II CIRCLE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Ira Black'ом (METAL CHURCH, LIZZY BORDEN) для исполнения старых песен MORBID ANGEL под именем I AM MORBID, дадут свои самые первые концерты в России.



Расписание дебютного европейского тура группы на данный момент выглядит следующим образом:



May 23 - Krasnodar (Russia)

May 24 - Samara (Russia)

May 25 - Ekaterinburg (Russia)

May 26 - Moscow (Russia)

May 27 - St. Petersburg (Russia)

May 29 - Bielsko-Biala (Poland)

May 30 - Kosice (Slovakia)

May 31 - Budapest (Hungary)

Jun. 01 - Ljubljana (Slovenia)

Jun. 02 - Venice (Italy)

Jun. 03 - Lyss (Switzerland)

Jun. 05 - [to be announced]

Jun. 06 - Munich (Germany)

Jun. 07 - Erfurt (Germany)

Jun. 08 - Flensburg (Germany)

Jun. 09 - Den Haag (Netherlands)

Jun. 10 - Tilburg (Netherlands)

Jun. 11 - Leipzig (Germany)

Jun. 12 - Oberhausen (Germany)



В заявленной концертной программе I AM MORBID будут присутствовать песни с первых четырёх пластинок MORBID ANGEL - "Altars Of Madness" (1989), "Blessed Are The Sick" (1991), "Covenant" (1993) и "Domination" (1995). Однако, по словам самого Vincent'a, он собирается исполнять исключительно те старые вещи, в сочинении которых он лично принял участие.











