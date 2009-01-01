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все новости группы
Fozzy
1 май 2017
:
Новая песня FOZZY
19 мар 2017
:
В FOZZY вернулся басист
20 окт 2016
:
Новый альбом FOZZY выйдет в 2017 году
30 мар 2016
:
Нового альбома FOZZY в 2016 года не будет
28 дек 2015
:
FOZZY начали работу над новым материалом
10 авг 2015
:
Видео с выступления FOZZY
5 ноя 2014
:
Новое видео FOZZY
1 окт 2014
:
FOZZY нашли басиста
19 июл 2014
:
Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания
26 июн 2014
:
Фрагмент новой песни FOZZY
21 июн 2014
:
Фрагмент новой песни FOZZY
14 июн 2014
:
Фрагмент новой песни FOZZY
5 июн 2014
:
Видео с текстом от FOZZY
23 май 2014
:
Новый альбом FOZZY выйдет в июле
25 апр 2014
:
Видео с текстом от FOZZY
2 апр 2014
:
Новый сингл FOZZY в апреле
3 дек 2013
:
Видео с выступления FOZZY
10 сен 2013
:
FOZZY в январе начнут запись нового альбома
13 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления FOZZY
2 окт 2012
:
Новое видео FOZZY
29 сен 2012
:
Вокалист AVENGED SEVENFOLD присоединился на сцене к FOZZY
11 авг 2012
:
Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания
11 июл 2012
:
Трек-лист нового альбома FOZZY
6 июл 2012
:
Новый сингл FOZZY
14 июн 2012
:
FOZZY исполнили новый трек
14 июн 2012
:
Обложка нового альбома FOZZY
11 июн 2012
:
Новый альбом FOZZY выйдет в августе
1 июн 2012
:
FOZZY завершили сведение альбома
16 май 2012
:
Закончена запись вокала для нового альбома FOZZY
22 фев 2012
:
FOZZY завершили запись ударных
19 янв 2012
:
FOZZY на CENTURY MEDIA RECORDS
12 сен 2011
:
FOZZY расстались с басистом
29 июн 2011
:
Новый релиз FOZZY выйдет в июле
11 июн 2011
:
Видео с выступления FOZZY
28 апр 2011
:
Фронтмен FOZZY выбыл из "Dancing With The Stars"
21 мар 2011
:
Фронтмен FOZZY примет участие в программе "Dancing With The Stars"
21 июл 2010
:
Ноове видео FOZZY
26 янв 2010
:
Альбом FOZZY доступен для прослушивания
9 ноя 2009
:
FOZZY выпустят первый в карьере концертный альбом
19 окт 2009
:
Новый трек FOZZY
8 сен 2009
:
Новая песня FOZZY
29 янв 2009
:
Микки Рурк против вокалиста FOZZY
26 авг 2007
:
FOZZY выпускают коллекцию раритетов
сегодня
Новая песня
FOZZY
"Judas", новая песня группы FOZZY, доступна для прослушивания по этому
адресу
. Этот трек взят из альбома "Judas", выход которого запланирован на лето на Century Media Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).