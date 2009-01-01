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*Fozzy*



1 май 2017 : 		 Новая песня FOZZY

19 мар 2017 : 		 В FOZZY вернулся басист

20 окт 2016 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в 2017 году

30 мар 2016 : 		 Нового альбома FOZZY в 2016 года не будет

28 дек 2015 : 		 FOZZY начали работу над новым материалом

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления FOZZY

5 ноя 2014 : 		 Новое видео FOZZY

1 окт 2014 : 		 FOZZY нашли басиста

19 июл 2014 : 		 Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания

26 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

21 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

14 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

5 июн 2014 : 		 Видео с текстом от FOZZY

23 май 2014 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в июле

25 апр 2014 : 		 Видео с текстом от FOZZY

2 апр 2014 : 		 Новый сингл FOZZY в апреле

3 дек 2013 : 		 Видео с выступления FOZZY

10 сен 2013 : 		 FOZZY в январе начнут запись нового альбома

13 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления FOZZY

2 окт 2012 : 		 Новое видео FOZZY

29 сен 2012 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD присоединился на сцене к FOZZY

11 авг 2012 : 		 Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания

11 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома FOZZY

6 июл 2012 : 		 Новый сингл FOZZY

14 июн 2012 : 		 FOZZY исполнили новый трек

14 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома FOZZY

11 июн 2012 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в августе

1 июн 2012 : 		 FOZZY завершили сведение альбома

16 май 2012 : 		 Закончена запись вокала для нового альбома FOZZY

22 фев 2012 : 		 FOZZY завершили запись ударных

19 янв 2012 : 		 FOZZY на CENTURY MEDIA RECORDS

12 сен 2011 : 		 FOZZY расстались с басистом

29 июн 2011 : 		 Новый релиз FOZZY выйдет в июле

11 июн 2011 : 		 Видео с выступления FOZZY

28 апр 2011 : 		 Фронтмен FOZZY выбыл из "Dancing With The Stars"

21 мар 2011 : 		 Фронтмен FOZZY примет участие в программе "Dancing With The Stars"

21 июл 2010 : 		 Ноове видео FOZZY

26 янв 2010 : 		 Альбом FOZZY доступен для прослушивания

9 ноя 2009 : 		 FOZZY выпустят первый в карьере концертный альбом

19 окт 2009 : 		 Новый трек FOZZY

8 сен 2009 : 		 Новая песня FOZZY

29 янв 2009 : 		 Микки Рурк против вокалиста FOZZY

26 авг 2007 : 		 FOZZY выпускают коллекцию раритетов

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Новая песня FOZZY

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"Judas", новая песня группы FOZZY, доступна для прослушивания по этому адресу. Этот трек взят из альбома "Judas", выход которого запланирован на лето на Century Media Records.

Listen To New FOZZY Single 'Judas'



fozzyjudasrisingtour2017




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