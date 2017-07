сегодня



Концертный релиз BRANT BJORK выйдет осенью BRANT BJORK выпустит первый в своей карьере концертный релиз, "Europe '16", 22 сентября на Napalm Records:



“Buddha Time”

“Controllers Destroyed”

“Humble Pie”

“Stakt”

“The Gree Heen”

“Lazy Bones-Automatic Fantastic”

“Stokely Up Now”

“Dave's War-Dave's Peace”

“Biker No. 2”

“Freaks Of Nature”

“Low Desert Punk”

“Let The Truth Be Known-Jumpin' Jack Flash”











