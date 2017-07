17 июл 2017



Вокалист SAMAEL : «Религия — это диктатура» Вокалист SAMAEL Vorph был гостем Agoraphobic News — небольшие выдержки приведены ниже.



О ранней швейцарской металл-сцене:



«Помню, что групп было немного. Сейчас еще живы CORONER, CELTIC FROST уже нет, но есть проект TRIPTYKON, который не менее силён. Вот и всё, что могу вспомнить. Есть ещё знаменитая трэшевая команда APOCALYPSE — может, вы о ней слышали. Но сейчас осталось совсем немного групп».



О том, считает ли он группу пионерами блэк-металла:



«Я не вижу нас в таком качестве. Мы по-прежнему пытаемся сделать что-то свежее и интересное. Мы не живём только старым».



О прорыве с "Ceremony Of Opposites":



«Мне нравится эта запись. И, быть может, это был самый важный для нас альбом, мы отмечали 20-летие и играли весь альбом целиком. Да, было круто вернуться к этим темам. Некоторые из них очень давно не исполнялись на концертах. И мы даже несколько играем сейчас».



О том, почему SAMAEL перестали играть блэк и ушли в индастриал:



«Мы искали что-то свежее и интересное для нас, но мы по-прежнему этим занимаемся. Мы любим совершенно разную музыку. Мы просто берём что-то отсюда, что-то оттуда и стараемся сделать свой микс. Полагаю, что есть элементы, которые определяют нашу музыку, но я не знаю, какие это элементы».



О том, гордится ли он блэк-корнями:



«Я как-то об этом не думаю. Эта была та музыка, которая привлекала меня в молодости. Я был немного недалёким, но это часть моей жизни и своего рода основа. Это старт нашей команды, так что да, это важно».



О "Slavocracy":



«Основной посыл в том, что демократия может завести не туда, куда нужно. Не то что мы так видим будущее, но, я даже не знаю, как это объяснить. Полагаю, что люди понимают, что эта система, демократия, далеко не эффективна, но я не знаю, какая система была бы лучше на текущий момент. Но да, опасность есть. Мы должны быть начеку!»



О "A Man In Your Head":



«Тут проводится параллель между религией и диктатурой. Я считаю, что религия — это диктатура, это промывка мозгов людям. Она проповедует недалёкий подход к жизни. И это всё куда больше разделяет людей, чем объединяет их. И я просто провёл параллели».



О новом альбоме "Hegemony":



«Он разный... Есть быстрые темы... Может, "Angel Of Wrath" — одна из самых тяжёлых, есть и среднетемповые. Мы старались быть разнообразными, и надеюсь, что у нас получилось».























