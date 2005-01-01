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*Samael*



17 июл 2017 : 		 Вокалист SAMAEL: «Религия — это диктатура»

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

24 янв 2017 : 		 SAMAEL заключили соглашение с NAPALM RECORDS

26 дек 2016 : 		 SAMAEL отпразднуют 30-летие выпуском нового альбома

31 май 2016 : 		 SAMAEL опубликовали видео выступления в Москве

3 май 2016 : 		 SAMAEL сыграют олд-скульный сет во Франции

17 сен 2015 : 		 Переиздание SAMAEL выйдет в апреле

15 июн 2015 : 		 Вокалист SAMAEL пообещал сюрпризы на новом альбоме

26 фев 2015 : 		 Фото нового состава SAMAEL

25 фев 2015 : 		 SAMAEL сменили басиста

21 авг 2012 : 		 Видео с текстом от SAMAEL

7 июн 2011 : 		 Новое видео SAMAEL

29 апр 2011 : 		 Новый альбом SAMAEL доступен для прослушивания

26 апр 2011 : 		 Новая песня SAMAEL

25 мар 2011 : 		 Новая песня SAMAEL

25 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома SAMAEL

21 дек 2010 : 		 Название нового альбома SAMAEL

3 ноя 2010 : 		 Детали нового ЕР SAMAEL

2 ноя 2010 : 		 Новая песня SAMAEL

24 окт 2010 : 		 Бокс-сет от SAMAEL

30 сен 2010 : 		 Новый ЕР SAMAEL

11 авг 2010 : 		 SAMAEL начали запись альбома

23 июн 2010 : 		 SAMAEL записывают демо

1 окт 2009 : 		 Новое видео SAMAEL

8 июн 2009 : 		 SAMAEL выпустили вино

8 фев 2009 : 		 Доступны семплы нового альбома SAMAEL

6 янв 2009 : 		 Обложка, трек-лист и семплы нового альбома SAMAEL

16 дек 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома SAMAEL

4 дек 2008 : 		 Лидер SAMAEL рассказывает о новом альбоме

2 дек 2008 : 		 SAMAEL на новом альбоме вернутся к корням

23 сен 2007 : 		 Переиздание альбомов SAMAEL

1 июн 2007 : 		 SAMAEL : Новое видео "Slavocracy" в сети

25 май 2007 : 		 Доступны сэмплы с нового альбома SAMAEL

16 апр 2007 : 		 Обложка нового альбома SAMAEL в сети

10 фев 2007 : 		 SAMAEL выпускают новый сборник

20 дек 2006 : 		 SAMAEL завершили запись нового альбома

27 сен 2006 : 		 SAMAEL продлили сроки записи нового альбома

6 авг 2006 : 		 SAMAEL начали записывать новый альбом

30 авг 2005 : 		 SAMAEL приступили к записи нового материала

6 май 2005 : 		 SAMAEL опубликовали видеоклип "Telepath"

26 апр 2005 : 		 Автограф-сессия SAMAEL в Москве

10 июл 2002 : 		 Samael - из группы ушёл гитарист.

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|||| 17 июл 2017

Вокалист SAMAEL: «Религия — это диктатура»

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Вокалист SAMAEL Vorph был гостем Agoraphobic News — небольшие выдержки приведены ниже.

О ранней швейцарской металл-сцене:

«Помню, что групп было немного. Сейчас еще живы CORONER, CELTIC FROST уже нет, но есть проект TRIPTYKON, который не менее силён. Вот и всё, что могу вспомнить. Есть ещё знаменитая трэшевая команда APOCALYPSE — может, вы о ней слышали. Но сейчас осталось совсем немного групп».

О том, считает ли он группу пионерами блэк-металла:

«Я не вижу нас в таком качестве. Мы по-прежнему пытаемся сделать что-то свежее и интересное. Мы не живём только старым».

О прорыве с "Ceremony Of Opposites":

«Мне нравится эта запись. И, быть может, это был самый важный для нас альбом, мы отмечали 20-летие и играли весь альбом целиком. Да, было круто вернуться к этим темам. Некоторые из них очень давно не исполнялись на концертах. И мы даже несколько играем сейчас».

О том, почему SAMAEL перестали играть блэк и ушли в индастриал:

«Мы искали что-то свежее и интересное для нас, но мы по-прежнему этим занимаемся. Мы любим совершенно разную музыку. Мы просто берём что-то отсюда, что-то оттуда и стараемся сделать свой микс. Полагаю, что есть элементы, которые определяют нашу музыку, но я не знаю, какие это элементы».

О том, гордится ли он блэк-корнями:

«Я как-то об этом не думаю. Эта была та музыка, которая привлекала меня в молодости. Я был немного недалёким, но это часть моей жизни и своего рода основа. Это старт нашей команды, так что да, это важно».

О "Slavocracy":

«Основной посыл в том, что демократия может завести не туда, куда нужно. Не то что мы так видим будущее, но, я даже не знаю, как это объяснить. Полагаю, что люди понимают, что эта система, демократия, далеко не эффективна, но я не знаю, какая система была бы лучше на текущий момент. Но да, опасность есть. Мы должны быть начеку!»

О "A Man In Your Head":

«Тут проводится параллель между религией и диктатурой. Я считаю, что религия — это диктатура, это промывка мозгов людям. Она проповедует недалёкий подход к жизни. И это всё куда больше разделяет людей, чем объединяет их. И я просто провёл параллели».

О новом альбоме "Hegemony":

«Он разный... Есть быстрые темы... Может, "Angel Of Wrath" — одна из самых тяжёлых, есть и среднетемповые. Мы старались быть разнообразными, и надеюсь, что у нас получилось».

SAMAEL Frontman:










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КомментарииСкрыть/показать 4 )

DeathClaw
17 июл 2017, 12:38		Если все религии взять и отменить, неужели все люди «с промытыми мозгами» резко поумнеют и не найдут себе какое-нибудь другое занятие, где можно проявить весь свой потенциал долбоебизма заново? Не религия превращает людей в говно, а, тип, наоборот. Фёдор Михалыч Достоевский, Томас Манн, Андрюха Кураев etc. – похожи на обработанных жертв диктатуры? А баба Клава из твоего подъезда всегда была сраной дурой.

Reflection
17 июл 2017, 12:41		О том, гордится ли он блэк-корнями:
"Эта была та музыка, которая привлекала меня в молодости. Я был немного недалёким..."

Верное замечание.

vairagya77
17 июл 2017, 13:12		DeathClaw- Вы совершенно правы ! Были бы у всех ''промытые мозги'' как у Федора Михайловича, к примеру

Mich
17 июл 2017, 18:27		"Эта была та музыка, которая привлекала меня в молодости. Я был немного недалёким..."

Я бы сказал, не совсем верный перевод этого места. Ворф сказал "I was a bit narrow-minded at that time", что, скорее, означает, "я более узко мыслил в то время". "Я был немного недалеким" имеет совершенно другой смысловой оттенок.


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