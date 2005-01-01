10 окт 2017



Рассказ о лимитированном альбоме SAMAEL Vorph и Xy недавно побывали в офисе Napalm records, где было записано видео, рассказывающее о содержимом лимитированного издания нового альбома SAMAEL "Hegemony".



















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