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Винил SAMAEL выйдет в декабре Первого декабря по случаю двадцатипятилетия с момента выхода альбома "Blood Ritual", CM Records выпустит виниловую версию альбома с восстановленной версией оригинального оформления и постером (белый винил — 100 копий, серебряный винил — 200).









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