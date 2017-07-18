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Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе Басист RED HOT CHILI PEPPERS Flea ответил на просьбу TMZ прокомментировать недавние слова Chad'a Smith'a, вызвавшие пересуды о возможном отказе команды от туров:



«Да это всё пустая болтовня. Мы никогда особо не строили грандиозных планов на будущее, но сейчас мы в турне, мы жжОм, мы чувствуем настрой и просто позволяем музыке вести нас дальше.



Если честно, то с момента основания команды тридцать пять лет назад я никогда не знал, что ждёт нас за следующим поворотом и что готовит будущее. Я считаю, что в этом и есть сила нашей команды — просто жить настоящим и впитывать энергетику, которая даёт возможность двигаться вперёд».







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