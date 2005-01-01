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Новая песня MYSTIC PROPHECY "Burning Bridges", новая песня MYSTIC PROPHECY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Never Ending", выход которого намечен на двадцать пятое августа. http://www.mysticprophecy.net







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