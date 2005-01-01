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*Mystic Prophecy*



22 дек 2017 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от MYSTIC PROPHECY

19 дек 2017 : 		 Тизер нового альбома MYSTIC PROPHECY

7 дек 2017 : 		 Новое видео MYSTIC PROPHECY

20 ноя 2017 : 		 Сборник кавер-версий MYSTIC PROPHECY выйдет зимой

23 авг 2017 : 		 MYSTIC PROPHECY нашли гитариста

24 июл 2017 : 		 Новая песня MYSTIC PROPHECY

14 мар 2017 : 		 Видео с текстом от MYSTIC PROPHECY

21 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MYSTIC PROPHECY

19 мар 2016 : 		 Новое видео MYSTIC PROPHECY

26 фев 2016 : 		 Новое видео MYSTIC PROPHECY

18 янв 2016 : 		 Новый альбом MYSTIC PROPHECY выйдет в мае

26 сен 2013 : 		 Новое видео MYSTIC PROPHECY

15 сен 2013 : 		 Новое видео MYSTIC PROPHECY

9 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома MYSTIC PROPHECY

24 май 2013 : 		 Обложка нового альбома MYSTIC PROPHECY

24 дек 2012 : 		 MYSTIC PROPHECY готовы к студийной работе

2 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома MYSTIC PROPHECY

20 сен 2011 : 		 Новая песня MYSTIC PROPHECY

21 июл 2011 : 		 Название новых песен MYSTIC PROPHECY

22 фев 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома MYSTIC PROPHECY

20 янв 2011 : 		 Концертный CD MYSTIC PROPHECY доступен для скачивания

7 сен 2010 : 		 MYSTIC PROPHECY начали работу над новым диском

20 июн 2010 : 		 Новый ударник в MYSTIC PROPHECY

27 фев 2010 : 		 MYSTIC PROPHECY ищут нового ударника

21 май 2009 : 		 Доступен трейлер MYSTIC PROPHECY

15 сен 2008 : 		 MYSTIC PROPHECY взяли гитариста из NIGHTRAGE

25 июл 2008 : 		 MYSTIC PROPHECY расстались с гитаристом и басистом

16 окт 2007 : 		 MYSTIC PROPHECY : семплы с нового альбома

22 авг 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома MYSTIC PROPHECY

15 мар 2006 : 		 Новый альбом MYSTIC PROPHECY выйдет на виниле 20 марта

13 дек 2005 : 		 MYSTIC PROPHECY заканчивают запись нового альбома

4 июл 2005 : 		 MYSTIC PROPHECY подписались на MASSACRE RECORDS

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|||| 22 дек 2017

Кавер-версия ELTON JOHN от MYSTIC PROPHECY

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MYSTIC PROPHECY опубликовали собственное прочтение композиции ELTON'a JOHN'a 'I'm Still Standing'.

MYSTIC PROPHECY Releases Cover Version Of ELTON JOHN




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