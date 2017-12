сегодня



Новое видео MYSTIC PROPHECY "You Keep Me Hangin' On", новое видео группы MYSTIC PROPHECY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома каверов "Monuments Uncovered", выходящего 12 января.















