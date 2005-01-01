Фраза, имя группы
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Новое видео MYSTIC PROPHECY
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24 май 2013
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24 дек 2012
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Обложка нового альбома MYSTIC PROPHECY
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Новая песня MYSTIC PROPHECY
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Название новых песен MYSTIC PROPHECY
22 фев 2011
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Название и дата выхода нового альбома MYSTIC PROPHECY
20 янв 2011
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Концертный CD MYSTIC PROPHECY доступен для скачивания
7 сен 2010
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MYSTIC PROPHECY начали работу над новым диском
20 июн 2010
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Новый ударник в MYSTIC PROPHECY
27 фев 2010
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Доступен трейлер MYSTIC PROPHECY
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MYSTIC PROPHECY : семплы с нового альбома
22 авг 2007
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Объявлена дата выхода нового альбома MYSTIC PROPHECY
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Новый альбом MYSTIC PROPHECY выйдет на виниле 20 марта
13 дек 2005
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MYSTIC PROPHECY заканчивают запись нового альбома
4 июл 2005
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MYSTIC PROPHECY подписались на MASSACRE RECORDS
сегодня
Новое видео
MYSTIC PROPHECY
"You Keep Me Hangin' On", новое видео группы MYSTIC PROPHECY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома каверов "Monuments Uncovered", выходящего 12 января.
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Benji Marshall
7 дек 2017, 14:24
голос Лиапакиса сдает, как и материал группы в целом, клипы все глупее
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Benji Marshall
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).