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*Mystic Prophecy*



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26 фев 2016 : 		 Новое видео MYSTIC PROPHECY

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15 сен 2013 : 		 Новое видео MYSTIC PROPHECY

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24 май 2013 : 		 Обложка нового альбома MYSTIC PROPHECY

24 дек 2012 : 		 MYSTIC PROPHECY готовы к студийной работе

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21 июл 2011 : 		 Название новых песен MYSTIC PROPHECY

22 фев 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома MYSTIC PROPHECY

20 янв 2011 : 		 Концертный CD MYSTIC PROPHECY доступен для скачивания

7 сен 2010 : 		 MYSTIC PROPHECY начали работу над новым диском

20 июн 2010 : 		 Новый ударник в MYSTIC PROPHECY

27 фев 2010 : 		 MYSTIC PROPHECY ищут нового ударника

21 май 2009 : 		 Доступен трейлер MYSTIC PROPHECY

15 сен 2008 : 		 MYSTIC PROPHECY взяли гитариста из NIGHTRAGE

25 июл 2008 : 		 MYSTIC PROPHECY расстались с гитаристом и басистом

16 окт 2007 : 		 MYSTIC PROPHECY : семплы с нового альбома

22 авг 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома MYSTIC PROPHECY

15 мар 2006 : 		 Новый альбом MYSTIC PROPHECY выйдет на виниле 20 марта

13 дек 2005 : 		 MYSTIC PROPHECY заканчивают запись нового альбома

4 июл 2005 : 		 MYSTIC PROPHECY подписались на MASSACRE RECORDS

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Новое видео MYSTIC PROPHECY

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"You Keep Me Hangin' On", новое видео группы MYSTIC PROPHECY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома каверов "Monuments Uncovered", выходящего 12 января.

MYSTIC PROPHECY Releases Video For Cover Version Of 'You Keep Me Hangin' On'






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Benji Marshall
7 дек 2017, 14:24		голос Лиапакиса сдает, как и материал группы в целом, клипы все глупее


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