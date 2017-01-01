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*Cyhra*



25 июл 2017 : 		 Первый концерт CYHRA пройдет в октябре

13 мар 2017 : 		 Бывшие участники AMARANTHE, IN FLAMES в CYHRA

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Первый концерт CYHRA пройдет в октябре

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Группа CYHRA, в состав которой входят два бывших музыканта IN FLAMES Peter Iwers и Jesper Strömblad, а также бывший вокалист AMARANTHE Joacim "Jake E" Lundberg и барабанщик LUCA TURILLI'S RHAPSODY Alex Landenburg, дебютируют на сцене 27 октября в клубе Nosturi в Хельсинки.

CYHRA Feat. Former IN FLAMES, AMARANTHE Members: First Live Show Announced



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