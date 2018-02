сегодня



Новое видео CYHRA "Heartrage", новое видео группы CYHRA, в состав которой входят два бывших музыканта IN FLAMES Peter Iwers и Jesper Strömblad, а также бывший вокалист AMARANTHE Joacim "Jake E" Lundberg и барабанщик LUCA TURILLI'S RHAPSODY Alex Landenburg, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Letters To Myself".















+0 -0









просмотров: 90