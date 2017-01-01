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*Cyhra*



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Новое видео CYHRA

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"Heartrage", новое видео группы CYHRA, в состав которой входят два бывших музыканта IN FLAMES Peter Iwers и Jesper Strömblad, а также бывший вокалист AMARANTHE Joacim "Jake E" Lundberg и барабанщик LUCA TURILLI'S RHAPSODY Alex Landenburg, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Letters To Myself".



CYHRA Feat. Former IN FLAMES, AMARANTHE Members: 'Heartrage' Video




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