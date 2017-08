сегодня



Новая песня CYHRA "Karma", новая песня группы CYHRA, в состав которой входят два бывших музыканта IN FLAMES Peter Iwers и Jesper Strömblad, а также бывший вокалист AMARANTHE Joacim "Jake E" Lundberg и барабанщик LUCA TURILLI'S RHAPSODY Alex Landenburg, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Letters To Myself", выход которого запланирован на двадцатое октября на Spinefarm Records:



01. Karma

02. Heartrage

03. Here To Save You

04. Muted Life

05. Closure

06. Letter To Myself

07. Dark Clarity

08. Holding Your Breath

09. Rescue Ride

10. Black Wings

11. Inside A Lullaby

12. Dead To Me

13. Letters To Myself















