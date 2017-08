сегодня



Бокс-сет THE WHO выйдет осенью Двадцать седьмого октября на UMe/Polydor состоится выход бокс-сета THE WHO, "Maximum As & Bs", включающего синглы с бисайдами и Ер, впервые собранные в один релиз:



CD 1

1. Zoot Suit

2. I’m the Face

3. I Can’t Explain

4. Bald Headed Woman

5. Anyway, Anyhow, Anywhere

6. Daddy Rolling Stone

7. My Generation

8. Shout and Shimmy

9. Circles (AKA ‘Instant Party’)

10. Instant Party Mixture

11. A Legal Matter

12. The Kids Are Aright

13. The Ox

14. La – La - Lies

15. The Good’s Gone



CD 2

1. Substitute

2. Circles

3. Waltz For A Pig

4. I’m A Boy

5. In The City

6. Disguises

7. Batman

8. Bucket T

9. Barbara Ann

10. Happy Jack

11. I’ve Been Away

12. Pictures Of Lily

13. Doctor, Doctor

14. The Last Time

15. Under My Thumb

16. I Can See For Miles

17. Someone’s Coming

18. Dogs

19. Call Me Lightning

20. Magic Bus

21. Dr Jekyll & Mr. Hyde



CD 3

1. Pinball Wizard

2. Dogs Part Two

3. The Seeker

4. Here For More

5. Summertime Blues

6. Heaven And Hell

7. See Me Feel Me / Listening To You

8. Overture From Tommy

9. Christmas

10. I’m Free

11. Won’t Get Fooled Again

12. Don’t Know Myself

13. Let’s See Action

14. When I Was A Boy

15. Join Together

16. Baby Don’t You Do It

17. Relay

18. Wasp Man



CD 4

1. 5:15

2. Water

3. Listening To You / See Me Feel Me (Soundtrack Version)

4. Overture (Soundtrack Version)

5. Squeeze Box

6. Success Story

7. Who Are You

8. Had Enough

9. Long Live Rock

10. My Wife (Live)

11. 5:15 (Soundtrack Version)

12. I’m One (Soundtrack Version)

13. You Better You Bet

14. The Quiet One

15. Don’t Let Go The Coat

16. You



CD 5

1. Athena

2. A Man Is A Man

3. Eminence Front

4. It’s Your Turn

5. Twist And Shout (Live)

6. I Can’t Explain (Live)

7. Bony Maronie (Live)

8. Join Together (Live)

9. I Can See For Miles (Live)

10. Behind Blue Eyes (Live)

11. Real Good Looking Boy

12. Old Red Wine

13. Wire & Glass EP – Side A (5 x tracks)

14. Wire & Glass EP – Side B – Mirror Door

15. Be Lucky

16. I Can’t Explain (2014 Stereo remix)



Издание будет укомплектовано 48-страничным буклетом с аннотациями к каждой песне.











