Видео с выступления THE WHO Видео с выступления THE WHO, которое состоялось двенадцатого августа в Golden Gate Park, San Francisco, CA, доступно ниже:



"I Can't Explain"

"The Seeker"

"Who Are You"

"I Can See for Miles"

"The Kids Are Alright"

"My Generation"

"Naked Eye"

"Behind Blue Eyes"

"Bargain"

"Join Together"

"You Better You Bet"

"5:15"

"I'm One"

"The Rock"

"Love, Reign O'er Me"

"Eminence Front"

"Amazing Journey"

"Sparks"

"Pinball Wizard"

"See Me, Feel Me"

"Baba O'Riley"

"Won't Get Fooled Again"





















