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Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION "Collide", новое видео группы BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, TRAPEZE), Jason Bonham (LED ZEPPELIN, FOREIGNER), Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL) и Joe Bonamassa, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "BCCIV", выходящего двадцать второго сентября на Mascot Records.















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