Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

BLACK COUNTRY COMMUNION отыграли второе эксклюзивное европейское выступление в поддержку нового альбома "BCCIV", которое состоялось четвертого января в лондонском Hammersmith Apollo:
01. Sway
02. One Last Soul
03. Save Me
04. Wanderlust
05. Song Of Yesterday
06. The Outsider
07. This Is Your Time
08. Cold
09. The Battle For Hadrian's Wall
10. The Crow
11. Over My Head
12. The Last Song For My Resting Place
13. Drum Solo
14. Man In The Middle
15. Black Country
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