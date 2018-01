12 янв 2018



Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION BLACK COUNTRY COMMUNION отыграли второе эксклюзивное европейское выступление в поддержку нового альбома "BCCIV", которое состоялось четвертого января в лондонском Hammersmith Apollo:



01. Sway

02. One Last Soul

03. Save Me

04. Wanderlust

05. Song Of Yesterday

06. The Outsider

07. This Is Your Time

08. Cold

09. The Battle For Hadrian's Wall

10. The Crow

11. Over My Head

12. The Last Song For My Resting Place

13. Drum Solo

14. Man In The Middle

15. Black Country



Encore:



16. Collide

17. Faithless

18. Mistreated (DEEP PURPLE cover)























+1 -0



( 1 )





просмотров: 252