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*Black Country Communion*



12 янв 2018 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

21 ноя 2017 : 		 Студийное видео BLACK COUNTRY COMMUNION

14 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

24 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

23 авг 2017 : 		 Рассказ о создании альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

2 авг 2017 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

31 июл 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью

24 июл 2017 : 		 GLENN HUGHES: «Надеюсь, что BLACK COUNTRY COMMUNION поедут в тур»

11 апр 2017 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью

5 янв 2017 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION приступили к записи

16 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES не знает, поедет ли BLACK COUNTRY COMMUNION в тур

6 сен 2016 : 		 GLENN HUGHES и JOE BONAMASSA начали работу над альбомом BLACK COUNTRY COMMUNION

28 июн 2016 : 		 GLENN HUGHES о возрождении BLACK COUNTRY COMMUNION

12 май 2016 : 		 JASON BONHAM рад возвращению BLACK COUNTRY COMMUNION

21 апр 2016 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION возвращаются

24 мар 2013 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION распались

14 мар 2013 : 		 JOE BONAMASSA: 'Мне хватило' BLACK COUNTRY COMMUNION

25 дек 2012 : 		 Glenn Hughes о будущем BLACK COUNTRY COMMUNION

4 ноя 2012 : 		 BONAMASSA коллеге по BLACK COUNTRY COMMUNION: "ему нужно опомниться и посмотреть по сторонам'

30 окт 2012 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION доступен для прослушивания

20 сен 2012 : 		 Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION

25 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

17 авг 2012 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в октябре

8 июн 2012 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION начнут работу над новым альбомом в этот уикэнд

7 фев 2012 : 		 Детали концертного релиза BLACK COUNTRY COMMUNION

4 янв 2012 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION начнут запись в июне

22 окт 2011 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK COUNTRY COMMUNION

4 сен 2011 : 		 Детали DVD BLACK COUNTRY COMMUNION

1 сен 2011 : 		 Трейлер нового DVD BLACK COUNTRY COMMUNION

24 авг 2011 : 		 Качественное видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

29 июн 2011 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION выпустят Blu-ray в октябре

7 июн 2011 : 		 Новое видео BLACK COUNTRY COMMUNION

7 май 2011 : 		 Новая песня BLACK COUNTRY COMMUNION

15 апр 2011 : 		 GLENN HUGHES исполнил новый трек BLACK COUNTRY COMMUNION на радио

31 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

23 мар 2011 : 		 Трек-лист нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

18 мар 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

24 фев 2011 : 		 Два концертных трека от BLACK COUNTRY COMMUNION

12 янв 2011 : 		 Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в июне

2 янв 2011 : 		 Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

28 окт 2010 : 		 BLACK COUNTRY COMMUNION начнут работу над вторым альбом в январе

22 сен 2010 : 		 Первый концерт BLACK COUNTRY COMMUNION

16 авг 2010 : 		 Доступен первый сингл BLACK COUNTRY COMMUNION

28 июл 2010 : 		 Дебют BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет в трех видах

8 июл 2010 : 		 Обложка дебютного альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

10 июн 2010 : 		 Детали дебютного альбома BLACK COUNTRY COMMUNION

1 июн 2010 : 		 HUGHES, BONHAM, BONAMASSA, SHERINIAN назвали свою группу BLACK COUNTRY COMMUNION

17 апр 2010 : 		 BONAMASSA гордится быть в супергруппе с BONHAMом и HUGHESом

21 мар 2010 : 		 HUGHES, BONHAM, SHERINIAN, BONAMASSA дебютировали с концертом

16 мар 2010 : 		 BLACK COUNTRY планируют сменить название

20 янв 2010 : 		 BLACK COUNTRY закончат работу над дебютным альбомом в апреле

14 янв 2010 : 		 Jason Bonham объединил усилия с Glenn'ом Hughes'ом в BLACK COUNTRY

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Видео с выступления BLACK COUNTRY COMMUNION

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BLACK COUNTRY COMMUNION отыграли второе эксклюзивное европейское выступление в поддержку нового альбома "BCCIV", которое состоялось четвертого января в лондонском Hammersmith Apollo:

01. Sway
02. One Last Soul
03. Save Me
04. Wanderlust
05. Song Of Yesterday
06. The Outsider
07. This Is Your Time
08. Cold
09. The Battle For Hadrian's Wall
10. The Crow
11. Over My Head
12. The Last Song For My Resting Place
13. Drum Solo
14. Man In The Middle
15. Black Country

Encore:

16. Collide
17. Faithless
18. Mistreated (DEEP PURPLE cover)





Watch BLACK COUNTRY COMMUNION Perform At London's Hammersmith Apollo






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

flagofhate
12 янв 2018, 23:15		И где?


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