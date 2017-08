сегодня



Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE "The Evil Has Landed", новая песня группы QUEENS OF THE STONE AGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Villains", выход которого запланирован на 25 августа на Matador Records.



















