24 авг 2017



Рассказ о виниловой версии нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE QUEENS OF THE STONE AGE опубликовали видео, рассказывающее о виниловой версии альбома "Villains", выход которого запланирован на 25 августа на Matador Records.





















